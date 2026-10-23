Đà Nẵng thông tin về lộ trình và 4 nhóm định hướng sắp xếp xã, phường

Ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, trao đổi tại buổi họp báo.

Ngày 23/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp báo quý III nhằm thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời trao đổi và giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi về việc sắp xếp đơn vị hành chính, ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã thông tin về 4 nhóm định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Theo ông Giang, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, mở rộng không gian phát triển, huy động hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Kết luận số 76 của Ban chấp hành Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành chương trình hành động. Trên cơ sở đó, UBND thành phố chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường năm 2026.

Đến nay, dự thảo đề án được báo cáo Ban thường vụ Thành ủy và trình Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tại hội nghị lần thứ 5. Thành ủy Đà Nẵng cũng đã ban hành Nghị quyết số 20 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ông Trương Hồng Giang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng thông tin về 4 nhóm định hướng sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Ông Giang cho biết, việc sắp xếp tập trung vào 4 nhóm. Cụ thể, nhóm thứ nhấtlà các phường, xã chưa đạt tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên theo quy định. Nhóm thứ hai hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã có tính chất hạt nhân, giữ vai trò động lực, dẫn dắt và tạo sức lan tỏa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nhóm thứ ba là các đơn vị gắn với khu kinh tế đặc biệt và những khu vực có tiềm năng, lợi thế nổi trội. Nhóm thứ tư, hướng đến hình thành các đơn vị hành chính cấp xã theo mô hình xã hội chủ nghĩa, phù hợp với định hướng phát triển, yêu cầu quản trị đô thị và đặc điểm thực tiễn của thành phố.

"Hiện, Ban chấp hành Đảng bộ TP cơ bản thống nhất và giao UBND TP tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện đề án. Sở Nội vụ đã dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng đề án và đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan. Sau khi ban hành kế hoạch, thành phố sẽ thực hiện các bước tiếp theo, báo cáo các cấp có thẩm quyền và tham mưu theo quy trình, thủ tục do Chính phủ quy định”, ông Giang thông tin.

Phố cổ Hội An. Ảnh tư liệu

Trao đổi thêm về nội dung này, ông Nguyễn Đức Bình, Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, đề án phải trải qua nhiều bước theo quy trình, từ cấp chuyên môn, cấp có thẩm quyền của thành phố, tiếp thu, hoàn thiện, trình Trung ương đến lấy ý kiến nhân dân.

"Hiện đề án mới ở bước dự thảo, đang trong quá trình lấy ý kiến nên chưa thể cung cấp chính xác phương án nhân sự hay tên gọi cụ thể của các xã, phường thuộc diện sắp xếp”, ông Bình chia sẻ thêm.