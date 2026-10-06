Đà Nẵng thông qua danh mục 2 dự án thí điểm nhà ở thương mại, tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng

Đại biểu bấm nút thông qua dự thảo nghị quyết. Ảnh: PHÚ - HUY

Theo Tờ trình số 514/TTr-UBND ngày 3/10/2026 của UBND thành phố, trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 1120/TTr-SNNMT ngày 28/9/2026, danh mục thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội đợt này gồm 2 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 7.300 tỷ đồng.

Cụ thể, Dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh Bắc - Đà Nẵng đề xuất thực hiện tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu, có diện tích 11.170,6m², tổng mức đầu tư dự kiến 5.159 tỷ đồng.

Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast do Công ty CP Sapphire Coast đề xuất thực hiện tại Khu C, Vệt biệt thự Xuân Thiều - Nam Ô, phường Liên Chiểu, có diện tích 8.719,7m², tổng mức đầu tư dự kiến 2.200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn chủ trì thảo luận tờ trình của UBND thành phố trước khi đại biểu bấm nút thông qua. Ảnh: PHÚ - HUY

UBND thành phố cho biết việc thực hiện các dự án thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Nhà đầu tư tuân thủ các quy hoạch đã được phê duyệt, gồm quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và các quy hoạch liên quan; bảo đảm các chỉ tiêu về dân số, hạ tầng xã hội và các chỉ tiêu hạ tầng khác, kể cả tại khu vực lõi đô thị.

Việc triển khai các dự án cũng phải thực hiện đúng chủ trương của Thường trực Thành ủy về phát triển dân cư tại khu vực lõi đô thị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn, qua thảo luận, các đại biểu thống nhất chủ trương thực hiện 2 khu đất này theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội; đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án, qua đó khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Nhà đầu tư phải cam kết về tiến độ, bảo đảm triển khai dự án theo đúng chủ trương được chấp thuận.