Đà Nẵng thống nhất chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 diễn ra ngày 15/10/2026, sau khi xem xét báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố về dự thảo Đề án và Nghị quyết của Thành ủy liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất chủ trương theo đề xuất tại Công văn số 4273-CV/ĐU ngày 14/10/2026.

Lãnh đạo thành phố dự Hội nghị Thành ủy lần thứ 5 diễn ra ngày 15/10/2026

Theo Nghị quyết, việc sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tổ chức lại không gian phát triển của thành phố. Việc sắp xếp không chỉ hướng đến bảo đảm các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo quy định mà còn nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa bàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở xem xét các nội dung trình tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố. Đồng thời, giao Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý của Thành ủy viên, khẩn trương hoàn thiện Đề án và triển khai những quy trình, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định.

Một góc thành phố Đà Nẵng

Để bảo đảm quá trình sắp xếp được triển khai đồng bộ, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và các đảng ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương này.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố.

Việc ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TU là cơ sở để các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện Đề án, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, bảo đảm quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã được triển khai đúng chủ trương, quy trình và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Công Hạnh