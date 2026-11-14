Đà Nẵng thông báo đấu giá sân vận động Chi Lăng, mức khởi điểm 8.190 tỷ đồng

Hiện trạng sân vận động Chi Lăng sau khi tháo dỡ. Ảnh: GIA MINH

Theo thông báo, tài sản đưa ra đấu giá là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng (phường Hải Châu), bao gồm 10 giấy chứng nhận tương ứng với 14 thửa đất tại khu vực này.

Giá khởi điểm trong lần đấu giá này là 8.190 tỷ đồng, giảm 360 tỷ đồng so với lần thông báo gần nhất và giảm hơn 1.516 tỷ đồng so với lần đầu hồi tháng 4/2026.

Mức giá trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và tiền truy thu sử dụng đất.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức trực tuyến vào sáng 27/11 theo phương thức trả giá lên. Người tham gia phải đặt cọc 850 tỷ đồng cho mỗi hồ sơ, với bước giá tối thiểu 90 tỷ đồng, đồng thời cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định và nộp hồ sơ đăng ký đúng thời hạn.

Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ và nộp tiền đặt cọc của người tham gia đấu giá kéo dài từ ngày 13 đến 25/11.

Tài sản được bán theo hiện trạng thực tế và tình trạng pháp lý tại thời điểm đấu giá. Cơ quan thi hành án cùng đơn vị tổ chức đấu giá được miễn trừ trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án theo nhu cầu của người mua hay không.

Bên cạnh tiền mua tài sản, người trúng đấu giá phải nộp khoản tiền truy thu sử dụng đất hơn 139,3 tỷ đồng vào ngân sách trong vòng 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành công.

Cơ quan chức năng lưu ý người tham gia đấu giá có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng tài sản…