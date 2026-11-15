Đà Nẵng: Thôn Quế Phương tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại Ngày hội.

Gắn kết cộng đồng, lan tỏa giá trị văn hóa

Thôn Quế Phương, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tham dự ngày hội có bà Huỳnh Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Chí Công – Thành ủy viên, Chánh án Tòa án; ông Trương Chí Lăng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố, cùng đại diện lãnh đạo địa phương và đông đảo Nhân dân thôn Quế Phương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Quế Phương, xã Thạnh Bình.

Ngày hội là dịp để cán bộ và Nhân dân cùng nhìn lại những kết quả trong thực hiện các phong trào thi đua tại khu dân cư, đồng thời củng cố tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng quê hương. Việc tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam cũng góp phần nâng cao ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Biểu dương những đóng góp từ cơ sở

Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại khu dân cư.

Tại ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thạnh Bình khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Ban Công tác Mặt trận thôn Quế Phương cũng biểu dương, khen thưởng 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào và hoạt động tại khu dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại thôn Quế Phương, xã Thạnh Bình.

Việc ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu không chỉ khích lệ tinh thần trách nhiệm mà còn góp phần nhân rộng các cách làm hay, những hành động thiết thực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây cũng là động lực để mỗi người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng ổn định và phát triển.

Quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân

Bên cạnh hoạt động biểu dương, khen thưởng, công tác chăm lo an sinh xã hội được quan tâm thông qua việc trao tặng 30 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, lãnh đạo thành phố trao 10 suất quà; Tòa án trao 10 suất; Đảng ủy xã Thạnh Bình trao 5 suất và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trao 5 suất.

Hoạt động chăm lo các gia đình có hoàn cảnh khó khăn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành đối với những gia đình còn khó khăn, góp phần động viên người dân vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, trở thành sợi dây gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Quế Phương không chỉ tạo không khí giao lưu, gắn bó trong Nhân dân mà còn góp phần khơi dậy trách nhiệm cộng đồng trong gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư đoàn kết, nghĩa tình và phát triển bền vững.