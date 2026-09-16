Đà Nẵng thiết lập 4 khu vực vùng trời cho phương tiện bay

Ngày 16.9, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã ban hành quyết định về việc thiết lập khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ có sở hữu, sử dụng phương tiện bay.

Theo quyết định, 4 khu vực vùng trời được xác định theo hệ tọa độ WGS-84, phục vụ hoạt động của các tổ chức, hội, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay trên địa bàn thành phố.

Trong trường hợp đặc biệt vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc theo đề nghị của các sở, ban, ngành, địa phương nhằm bảo đảm an toàn bay, trật tự an toàn xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố có quyền quyết định hạn chế hoặc cấm tạm thời hoạt động bay của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác tại một hoặc một số khu vực đã thiết lập. Việc này đồng thời được báo cáo UBND thành phố để theo dõi, quản lý.

Khu vực 1

UBND TP. Đà Nẵng giao Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương liên quan xác định, công bố thông tin chi tiết về các khu vực vùng trời tại từng địa phương, đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố.

Cơ quan quân sự thành phố cũng thực hiện cấp phép, quản lý, giám sát, dự báo, thông báo, hiệp đồng bay và kiểm tra các nội dung liên quan đến quản lý tàu bay không người lái, phương tiện bay khác theo quy định.

Công an thành phố được giao chủ trì đăng ký phương tiện bay; phối hợp quản lý, giám sát hoạt động bay. Đồng thời, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan thẩm định, kiểm tra thiết bị phục vụ vận hành, điều khiển, bảo đảm an toàn thông tin và bí mật nhà nước.

Khu vực 2

Đáng chú ý, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì tham mưu triển khai thử nghiệm giao hàng bằng phương tiện bay không người lái và các hoạt động bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp quản lý hoạt động thể thao, giải trí sử dụng phương tiện bay thuộc phạm vi quản lý; phối hợp cung cấp thông tin, kiểm tra việc tổ chức các hoạt động dù lượn (Paragliding), dù kéo (Parasailing) và thử nghiệm drone phục vụ cứu hộ, cứu nạn tại các khu, điểm du lịch khi có yêu cầu.

Các sở, ngành khác được phân công nhiệm vụ theo lĩnh vực. Trong đó, Sở Xây dựng phối hợp rà soát độ cao tĩnh không công trình có thể ảnh hưởng đến hoạt động bay thử nghiệm; Sở Công Thương phối hợp kiểm tra, giám sát hàng hóa thương mại phục vụ các hoạt động bay thử nghiệm; Sở Y tế quản lý các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế phát sinh trong quá trình thử nghiệm.

Khu vực 3

UBND các xã, phường, đặc khu liên quan có trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động bay, bảo đảm điều kiện về mặt bằng, an ninh trật tự tại khu vực cất, hạ cánh, điểm trung chuyển; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc để cơ quan chức năng xem xét, xử lý.

Theo quyết định, các tổ chức, hội, câu lạc bộ sở hữu, sử dụng phương tiện bay phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, an toàn bay, trật tự an toàn xã hội và lợi ích công cộng, phù hợp với khả năng đáp ứng của cơ quan quản lý hoạt động bay.

Khu vực 4

Hoạt động bay của tàu bay không người lái, phương tiện bay khác, bao gồm cả bay thử nghiệm phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp trong 4 khu vực được thiết lập, phải có giấy phép bay của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện đúng các quy định trong giấy phép.

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động bay phải chấp hành hướng dẫn của cơ quan chuyên môn và tự chịu trách nhiệm về an ninh, an toàn bay trên không và an toàn mặt đất.