Cuộc thi nhằm lựa chọn vị trí, hướng tuyến vượt sông và điểm đấu nối tối ưu trong đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang lấy ý kiến dự thảo nhiệm vụ thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc khu vực cầu mới qua sông Hàn và hai đầu cầu.

Theo dự thảo, cuộc thi nhằm lựa chọn vị trí, hướng tuyến vượt sông và điểm đấu nối tối ưu trong đoạn từ cầu Sông Hàn đến cầu Thuận Phước. Phương án được lựa chọn phải bảo đảm hài hòa với hệ thống công trình hiện hữu, đáp ứng nhu cầu giao thông đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.

Cầu mới được định hướng góp phần phân luồng, giảm tải cho các tuyến đường trung tâm phía bờ Tây sông Hàn như Lê Duẩn, Trần Phú, Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh và các cầu Sông Hàn, cầu Rồng.

Đồng thời, công trình sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Đông - Tây, kết nối khu hành chính phía Bắc Hải Châu với khu đô thị, du lịch phía Nam bán đảo Sơn Trà.

Các phương án dự thi phải bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt tại hai đầu cầu, hạn chế xung đột với các dòng phương tiện hiện hữu và trong tương lai. Việc nghiên cứu điểm đấu nối, hướng tuyến và tổ chức giao thông cần tính toán tổng thể, đáp ứng yêu cầu vận hành hiệu quả, an toàn và phù hợp với định hướng phát triển đô thị lâu dài.

Bên cạnh đó, công trình cần bảo lưu khả năng tích hợp đường sắt đô thị (tuyến MRT2) theo quy hoạch, đồng thời tạo điều kiện kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng và du lịch đường thủy trên sông Hàn.

Công trình sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Đông - Tây, kết nối khu hành chính phía Bắc Hải Châu với khu đô thị, du lịch phía Nam bán đảo Sơn Trà

Không chỉ đặt yêu cầu về giao thông, dự thảo nhiệm vụ thi tuyển còn nhấn mạnh định hướng kiến trúc của cầu mới. Công trình được kỳ vọng là cầu vĩnh cửu, có giá trị kiến trúc, thẩm mỹ, độc bản, mang bản sắc Đà Nẵng, tạo điểm nhấn cho cảnh quan sông Hàn và không gian kinh tế ban đêm.

Các phương án thiết kế phải có nét riêng, không sao chép hoặc cạnh tranh hình ảnh với những cây cầu hiện hữu, qua đó góp phần làm phong phú thêm diện mạo đô thị ven sông.

Phạm vi nghiên cứu bao gồm đoạn sông giữa cầu Sông Hàn và cầu Thuận Phước cùng không gian đô thị hai bờ.

Phía Tây thuộc phường Hải Châu, tập trung nghiên cứu khu vực các nút giao đường Đống Đa, 3 Tháng 2, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Trần Phú và những trục đường kết nối.

Phía Đông thuộc phường Sơn Trà, gồm các tuyến Trần Hưng Đạo, Vân Đồn, Bùi Dương Lịch, Hoàng Việt, Nguyễn Thị Định, Chu Huy Mân, Trần Thánh Tông, Ngô Quyền, Vương Thừa Vũ và các tuyến đường liên quan.

Các đơn vị dự thi cũng phải nghiên cứu tổng thể không gian hai bờ sông, khu vực dưới cầu, hai đầu cầu, hệ thống đi bộ ven sông, công viên và quảng trường. Việc đánh giá tầm nhìn, đường chân trời khu trung tâm, sự kết nối với các cây cầu hiện hữu và công trình kiến trúc lân cận được xem là yêu cầu quan trọng nhằm bảo đảm tính hài hòa của phương án trong tổng thể cảnh quan đô thị.