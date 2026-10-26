Đà Nẵng: Thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với 10 đảng viên vi phạm

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức Kỳ họp thứ 17 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thắng Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi đảng theo quy định của Đảng các đảng viên vi phạm nghiêm trọng những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương, vi phạm pháp luật, bị khởi tố, tạm giam hoặc bị tuyên phạt tại các bản án của Tòa án nhân dân các cấp, cụ thể:

Đồng chí Trịnh Thị Tình, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Điện lực Liên Chiểu; các đồng chí Nguyễn Văn Ái và Nguyễn Châu, đảng viên Chi bộ Điện lực Liên Chiểu, thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Đà Nẵng, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Đồng chí Đoàn Kim Nhu, đảng viên Chi bộ 22 Thạch Thang, trực thuộc Đảng bộ phường Hải Châu.

Các đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quang Đích, Nguyễn Giúp, đảng viên Chi bộ thôn Long Thành; đồng chí Nguyễn Hữu Nhiên, đảng viên Chi bộ thôn Diêm Điền, trực thuộc Đảng bộ xã Tam Xuân.

Đồng chí Võ Hữu Dũng, đảng viên Chi bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị, trực thuộc Đảng bộ phường Hội An Tây.

Đồng chí Nguyễn Văn Chức, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố Bồ Mưng 2, trực thuộc Đảng bộ phường Điện Bàn Bắc.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Kỳ họp thứ 17 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng)

Kỳ họp cũng xem xét kết quả kiểm tra, giám sát một số tổ chức đảng, đảng viên và xem xét, cho ý kiến một số nội dung khác theo thẩm quyền.

Bao gồm: Kết quả kiểm tra tài chính đảng đối với Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng; kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các phường/xã: Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú, Thăng Trường;

Kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các phường/xã Điện Bàn Bắc, Quế Sơn Trung, Đức Phú, Thăng Trường; việc kê khai tài sản, thu nhập đối với các đồng chí Thường trực Đảng ủy các phường/xã.

Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quản lý sử dụng trụ sở công dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã: Quế Sơn, Nam Phước, Tây Hồ, Hương Trà, Nam Trà My, Khâm Đức, Avương, Bến Giằng gắn với trách nhiệm của đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã.

Kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bến Hiên; đồng chí Bí thư Đảng ủy và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bến Hiên.

Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra Thành ủy nhận thấy bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm; đề nghị các tổ chức đảng, đảng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; đề nghị các tổ chức đảng được kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trên tinh thần 6 rõ “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.