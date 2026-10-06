Đà Nẵng thí điểm 2 dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội

Sáng 6/10, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề). (Ảnh: Anh Dũng/TTXVN)

Ngày 6/10, tại Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề), Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về Danh mục các khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội (Về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất).

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Đà Nẵng phê duyệt danh mục 2 khu đất dự kiến thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất với tổng diện tích 23.828,6m². Toàn bộ diện tích này được chuyển mục đích sang đất ở, không chiếm dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng hay rừng sản xuất.

Cụ thể, hai dự án được đưa vào danh mục thí điểm gồm: Tổ hợp căn hộ cao cấp Diamond Square do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư Kinh Bắc-Đà Nẵng đăng ký làm chủ đầu tư tại số 84 đường Hùng Vương, phường Hải Châu. Dự án có tổng diện tích 11.170,6m², vốn đầu tư 5.159 tỷ đồng, tiến độ triển khai dự kiến từ quý II/2026 đến quý IV/2030.

Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast do Công ty cổ phần Sapphire Coast đăng ký tại Khu C Vệt biệt thự Xuân Thiều-Nam Ô, phường Liên Chiểu. Dự án có quy mô 8.719,7m², tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng; thời gian thực hiện 36 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất chủ trương cho phép bổ sung khu đất Khu C Vệt biệt thự Xuân Thiều-Nam Ô vào Danh mục khu vực dự kiến phát triển nhà ở thương mại giai đoạn 2021-2030 trong đợt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố gần nhất.

Hội đồng thành phố giao Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện tuân thủ đúng quy định pháp luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và môi trường; đồng thời yêu cầu các sở, ngành rà soát chỉ tiêu dân số, tích cực tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục hành chính để đảm bảo tiến độ triển khai hiệu quả, công khai và minh bạch./