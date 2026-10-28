Đà Nẵng thi công nút giao thông 1.500 tỷ đồng, phương tiện ra vào cảng Tiên Sa thế nào?

Ngày 28/10, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng thông báo phương án phân luồng giao thông trong phạm vi thi công công trình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân.

Nút giao thông cầu Hòa Xuân hiện nay.

Theo đó, việc phân luồng giao thông bắt đầu từ 9h ngày 31/10/2026, gồm điều tiết giao thông từ xa và tổ chức giao thông trong khu vực thi công.

Đối với phương án điều tiết giao thông từ xa, các phương tiện kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc từ phía nam, phía bắc và QL14B đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn không đi vào khu vực hạn chế.

Phương án này nhằm giảm lưu lượng xe trên các tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh và Lê Đại Hành - Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng đi cảng Tiên Sa.

Cụ thể, tại nút giao Trường Chinh - Lê Đại Hành và Trường Chinh - cầu vượt Hòa Cầm, lắp đặt biển báo hướng đi thẳng cho xe kéo rơ-moóc, xe sơ-mi rơ-moóc đi cảng Tiên Sa.

Tại nút giao QL1A - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe từ phía bắc trên QL1A được hướng dẫn rẽ trái; xe từ phía nam trên QL1A được hướng dẫn rẽ phải để đi cảng Tiên Sa. Xe từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn đi thẳng tại nút giao này.

Tại nút giao QL14B - cầu vượt Hòa Cầm, xe từ QL14B đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn rẽ phải. Tại nút giao QL14B - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn đi thẳng.

Tại nút giao ĐT605 - QL1A, xe từ đường ĐT605 đi cảng Tiên Sa được hướng dẫn rẽ phải. Tại nút giao QL14B - Lê Văn Hiến, xe từ đường Lê Văn Hiến đi QL1A được hướng dẫn đi thẳng.

Bản đồ phân luồng cụm nút giao thông cầu Hòa Xuân.

Theo phương án, xe kéo rơ moóc, xe sơ-mi rơ-moóc và xe tải phục vụ chợ đầu mối bị cấm lưu thông trong khung giờ 4h - 23h trên tuyến Nguyễn Hữu Thọ - Xô Viết Nghệ Tĩnh - Lê Thanh Nghị và chiều ngược lại.

Cùng với việc phân luồng, thành phố thực hiện cấm dừng, cấm đỗ trên một số tuyến đường, gồm đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến Xô Viết Nghệ Tĩnh; đường Trần Đăng Ninh; đường Lê Thanh Nghị, đoạn từ Đoàn Quý Phi đến Hồ Nguyên Trừng ở phía chợ đầu mối và phía đối diện, nơi hiện đã có quy định cấm đỗ.

Đối với đường Trần Huấn, cấm dừng, cấm đỗ trong khung giờ cao điểm từ 6h - 8h và 16h - 19h.

Đối với khu vực gần công trường, phạm vi hạn chế điều tiết giao thông được giới hạn bởi các tuyến đường: Lê Thanh Nghị, Cách Mạng Tháng Tám, Núi Thành, đường 2 Tháng 9, Đò Xu, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Xuân Thủy, Nguyễn Phước Lan, Thăng Long và các tuyến liên quan.

Trong phạm vi các tuyến đường bao này, xe tải có tải trọng đến 2,5 tấn bị cấm lưu thông vào giờ cao điểm theo quy định hiện hành. Xe tải có tải trọng trên 2,5 tấn bị cấm lưu thông 24/24h trong khu vực hạn chế. Ô tô khách từ 16 chỗ trở lên cũng bị cấm lưu thông 24/24h trong khu vực này.

Dự án Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân có tổng mức đầu tư hơn 1.571 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB gần 130 tỷ đồng, tiến độ thực hiện giai đoạn 2025 - 2029.

Dự án khởi công ngày 25/8/2026, hợp phần thi công xây dựng do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông và nông nghiệp TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Còn hợp phần giải phóng mặt bằng của dự án được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng làm chủ đầu tư.