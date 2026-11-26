Theo đó, ngày 25/11, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt dự án thành phần 15: Khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Thăng Phú.

Khu vực triển khai xây dựng khu tái định cư ở thôn Bích An (xã Tam Xuân). Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Khu tái định cư này thuộc dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thành phố Đà Nẵng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng mức đầu tư hơn 121 tỷ đồng, bao gồm hai khu tái định cư Tú Trà và Mỹ Trà trên tổng diện tích sử dụng đất gần 10 ha. Thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Về quy mô, dự án sẽ xây dựng mới đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại hai khu tái định cư với các hạng mục: san nền, giao thông, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, cấp nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, cây xanh và hoàn trả hạ tầng hiện trạng theo hồ sơ thiết kế.

Được biết, công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa phận Đà Nẵng, được chia thành 31 dự án thành phần.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2026, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 5082/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 11: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn xã Duy Xuyên.

Dự án bao gồm 3 khu tái định cư Duy Trung, Duy Sơn và Duy Trinh - Duy Sơn, có tổng diện tích sử dụng đất hơn 31 ha với tổng mức đầu tư hơn 392 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029.