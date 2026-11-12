Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc tại Khu công nghiệp Thuận Yên và Đồi 30

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kết luận tại buổi làm việc.

Nhiều hạng mục hạ tầng chậm tiến độ

Theo báo cáo tại buổi làm việc, KCN Thuận Yên được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, với tổng diện tích 148,42ha. Hiện UBND phường Bàn Thạch được giao làm chủ đầu tư 4 dự án xây dựng hạ tầng KCN; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đảm nhiệm tiểu dự án bồi thường, GPMB. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án đang gặp nhiều khó khăn, chủ yếu liên quan đến công tác GPMB, điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thi công. Đáng chú ý, dự án san nền phía Nam KCN (lô CN3-2), diện tích 4,85ha, dự kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 37,36 tỷ đồng lên 81,21 tỷ đồng, tăng gần 43,94 tỷ đồng. Theo kế hoạch, công tác GPMB dự kiến hoàn thành trong quý III-2027.

Đối với dự án san nền vệt công nghiệp dọc hai bên đường trục chính KCN Thuận Yên (giai đoạn 2), diện tích 16,04ha, đến nay đã GPMB được 12,42ha, đạt khoảng 78%. Hiện còn 26 thửa đất với diện tích khoảng 3ha chưa hoàn thành GPMB, trong khi khối lượng xây lắp đạt khoảng 60%.

Lãnh đạo xã Chiên Đàn giải đáp một số nội dung liên quan CCN Đồi 30.

Một dự án san nền khác có diện tích 13,24ha mới hoàn thành GPMB khoảng 50%. Do thiếu mặt bằng thi công, dự án phải tạm dừng triển khai từ năm 2017 đến nay. Riêng dự án đường trục chính KCN Thuận Yên dài 2,02km, tổng mức đầu tư hơn 77,29 tỷ đồng, dù một số hạng mục cơ bản hoàn thành nhưng vẫn còn khối lượng chưa thể thi công do vướng mặt bằng hoặc chưa được triển khai. Trước thực trạng này, UBND phường Bàn Thạch kiến nghị thành phố xem xét phương án xử lý đối với từng dự án, đồng thời đề nghị Trung tâm Phát triển và Khai thác hạ tầng thuộc BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng sớm tiếp nhận các dự án theo nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 9-4-2026 của UBND thành phố.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, làm rõ quá trình hình thành, tên gọi, thời điểm thành lập và quá trình triển khai đầu tư hạ tầng KCN Thuận Yên. Trong đó, phải hệ thống đầy đủ các quyết định phê duyệt, chủ trương đầu tư và hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý, chuyển giao nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị qua từng giai đoạn. BQL Khu công nghệ cao và các KCN Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương thu thập, đối chiếu, củng cố hồ sơ từ giai đoạn đầu hình thành khu công nghiệp đến các giai đoạn quản lý, chuyển giao tiếp theo.

Yêu cầu nhà đầu tư làm rõ năng lực, tiến độ

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cũng chủ trì buổi làm việc về tình hình triển khai CCN Đồi 30. Theo báo cáo của Sở Công Thương, CCN Đồi 30 được thành lập năm 2017, do Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Phú Ninh làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, quy mô theo quyết định thành lập là 30,47ha, tổng vốn đầu tư hơn 108,5 tỷ đồng. Đến nay, diện tích đã hoàn thành bồi thường, GPMB và thu hồi đất do Nhà nước quản lý khoảng 20,9ha; diện tích đã được giao đất, cho thuê đất qua 5 đợt khoảng 15,64ha. Khối lượng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 60% mục tiêu dự án.

Dù đã thu hút 6 nhà đầu tư thứ cấp, CCN Đồi 30 vẫn còn nhiều tồn tại. Công tác GPMB chưa hoàn tất, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung. Những hạn chế về mặt bằng, giao đất, điều chỉnh quy mô, tiến độ đầu tư và hạ tầng bảo vệ môi trường đang ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án cũng như việc giải quyết thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp thứ cấp.

CCN Đồi 30 còn nhiều tồn tại sau 10 năm triển khai.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu nhà đầu tư rà soát toàn diện năng lực, hồ sơ pháp lý và tình hình thực hiện dự án để lựa chọn phương án điều chỉnh quy mô phù hợp. Trường hợp đủ năng lực, nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh quy mô theo quy hoạch được duyệt; nếu không bảo đảm năng lực triển khai, cần nghiên cứu phương án thu hẹp quy mô, phù hợp với diện tích đất đã được giao, cho thuê và khả năng thực hiện thực tế. Việc điều chỉnh phải đồng bộ các nội dung về ranh giới, quy mô, diện tích, địa điểm, tiến độ và tổng mức đầu tư, bảo đảm phù hợp quy hoạch và quy định pháp luật. Nhà đầu tư phải sớm có đề xuất cụ thể, tránh kéo dài tình trạng dự án chậm triển khai. Đối với đề nghị gia hạn tiến độ, nhà đầu tư cần hoàn thiện, gửi đầy đủ hồ sơ đến Sở Tài chính để xem xét theo thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề môi trường, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, chủ đầu tư hạ tầng và các nhà đầu tư thứ cấp trực tiếp làm việc, rà soát các quy định, điều kiện liên quan và có văn bản trả lời cụ thể về khả năng đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp đủ điều kiện thì hướng dẫn giải quyết thủ tục; nếu chưa đủ điều kiện phải nêu rõ căn cứ pháp lý và trả lời doanh nghiệp.