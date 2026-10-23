Tại buổi họp báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng đã thông tin về tình hình tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hàng nghìn dự án trên địa bàn TP.

Theo đó, thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, khu đất tồn đọng kéo dài.

Qua rà soát cho thấy, các dự án thuộc diện tháo gỡ chủ yếu gặp những vướng mắc đan xen về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và thủ tục pháp lý.

Nhiều dự án đã kéo dài qua nhiều năm, hồ sơ lưu trữ phân tán, thiếu tài liệu; trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch nên việc rà soát, xác định lại giá đất và nghĩa vụ tài chính rất phức tạp.

Một số dự án còn liên quan đồng thời đến quốc phòng, lâm nghiệp, môi trường, đa dạng sinh học và quy hoạch đô thị; trong khi quy định pháp luật qua các thời kỳ có nhiều thay đổi.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc hàng nghìn dự án, khơi thông nguồn lực đất đai. (Ảnh: Tấn Việt)

Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa chủ động phối hợp, chậm cung cấp hồ sơ hoặc gặp khó khăn về năng lực tài chính để tiếp tục triển khai dự án. Để đẩy nhanh tiến độ xử lý, TP xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ.

Ngay sau khi các cơ chế mới được ban hành, TP đã khẩn trương công bố danh mục dự án, ban hành kế hoạch triển khai, phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách, cơ quan chủ trì, phối hợp, từng bước công việc và thời hạn hoàn thành.

Đà Nẵng đồng thời thành lập các tổ công tác chuyên sâu, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và kiểm soát tiến độ xử lý từng dự án.

Việc triển khai được thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: Rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả xử lý, rõ trách nhiệm giải trình, rõ thẩm quyền.

Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo Đà Nẵng là đồng hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhưng không hợp thức hóa sai phạm; không né tránh những tồn tại kéo dài, không đùn đẩy trách nhiệm, không để lãng phí nguồn lực. Đồng thời phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, không làm thất thoát tài sản Nhà nước và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được chủ động xử lý. Các nội dung vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp đầy đủ để kiến nghị Trung ương xem xét, giải quyết. Đến nay, Đà Nẵng đang triển khai tháo gỡ tổng cộng 2.391 dự án, cơ sở nhà đất theo các cơ chế đặc thù.

Trong đó, đối với nhóm thực hiện Kết luận 77-KL/TW và Nghị quyết 170/2024/QH15, TP đã xử lý 1.986/2.035 trường hợp, đạt 97,6%. Đối với nhóm dự án tương tự theo Nghị quyết 29/2026/QH16, đã công bố 356 dự án và tháo gỡ được 206/356 dự án, khu đất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả này không chỉ có ý nghĩa xử lý những tồn tại của từng dự án cụ thể, mà quan trọng hơn là từng bước đưa nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư trở lại khai thác, sử dụng hiệu quả.

Qua đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Đà Nẵng kỳ vọng việc tiếp tục tháo gỡ hàng trăm dự án còn vướng mắc sẽ góp phần giải phóng các nguồn lực đang bị “đóng băng”, hạn chế thất thoát, lãng phí và tạo dư địa phát triển mới cho TP trong thời gian tới.