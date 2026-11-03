Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc để doanh nghiệp ngành công thương sản xuất và phát triển

Lãnh đạo thành phố chủ trì Hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Năm 2026 là năm đầu tiên thành phố Đà Nẵng triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố Đà Nẵng vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong đó, ngành công thương tiếp tục đóng vai trò quan trọng, với chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 141 nghìn tỷ đồng, tăng 23,9%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 4,25 tỷ USD, tăng 12,03%; kim ngạch nhập khẩu tăng 12,08%.

Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực, năng động và khả năng thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; đóng góp thiết thực vào tăng trưởng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Quy mô và năng lực cạnh tranh của một số ngành công nghiệp còn hạn chế; hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do, cụm công nghiệp chưa đồng bộ; việc tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất, thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường còn những vướng mắc…

Doanh nghiệp nêu ý kiến, khó khăn vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: THANH TÂM)

Giai đoạn tới, thành phố định hướng phát triển ngành công thương theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh; chú trọng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế biến, chế tạo; mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển thương mại hiện đại; khai thác hiệu quả các lợi thế để hình thành hệ sinh thái công nghiệp-thương mại-logistics…

Để hiện thực hóa định hướng đó, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và phát triển hạ tầng, thành phố xác định phải tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, mở rộng đầu tư, đổi mới công nghệ và phát triển lâu dài.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cụ thể về tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng đấu nối điện nước, hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp còn chậm; chi phí thuê đất và thủ tục giao, cho thuê đất chưa xử lý dứt điểm; chi phí vận tải-logistics còn cao; doanh nghiệp khó tiếp cận gói tín dụng ưu đãi; thủ tục cấp chứng nhận đầu tư đối với các dự án còn kéo dài…

Lãnh đạo các ban, sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã đã lắng nghe, trả lời trực tiếp, đúng thẩm quyền đối với từng kiến nghị, đưa ra những giải pháp và thời hạn hoàn thành.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Để xử lý dứt điểm các vướng mắc nêu trên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các ban, sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung thực hiện: Khơi thông mặt bằng và hạ tầng sản xuất; hỗ trợ tối đa cho xuất khẩu và phát triển thị trường; cán bộ, công chức, viên chức các cấp phải thay đổi mạnh mẽ tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp”, lấy sự hài lòng và thành công của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc.

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố rà soát, tổng hợp toàn bộ các kiến nghị bằng văn bản; phân loại rõ thẩm quyền, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời hạn giải quyết; báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 7/11.

“Thành phố cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư yên tâm sản xuất, kinh doanh và phát triển lâu dài tại thành phố Đà Nẵng”, ông Phan Thái Bình nhấn mạnh.