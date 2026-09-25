Đà Nẵng: Thanh tra chỉ ra các tồn tại, hạn chế tại dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu

Chiều 25/9, Thanh tra thành phố Đà Nẵng đã công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong việc triển khai thực hiện dự án Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu (tên gọi khác là Khu du lịch biển Hoa Trung) do Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư.

Kết luận thanh tra cho thấy, dự án chưa đáp ứng đúng mục tiêu, tiến độ theo Giấy chứng nhận đầu tư; quá trình triển khai các thủ tục qua các thời kỳ còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc cần được tiếp tục khắc phục, xử lý; trong đó, về chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tham mưu cấp Giấy chứng nhận đầu tư không đúng quy định; thẩm định năng lực tài chính nhà đầu tư lần đầu năm 2007 chưa đảm bảo điều kiện vốn điều lệ tối thiểu 15%; dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan và trở ngại hành chính.

Ngoài ra, về phê duyệt quy hoạch chi tiết, dự án đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhiều lần kéo dài; đến nay, quy mô diện tích, cơ cấu sử dụng đất và chỉ tiêu dân số chưa được điều chỉnh đồng bộ. Về giao đất, cho thuê đất, phê duyệt giá đất, thành phố giao Ban quản lý dự án Sơn Trà - Điện Ngọc ký hợp đồng giao quyền sử dụng đất năm 2006 không đúng thẩm quyền; ban hành quyết định giao đất năm 2008 không thẩm định nhu cầu sử dụng đất, không thông qua đấu giá; chưa phê duyệt quyết định chuyển mục đích sử dụng đất 19.500m²; giá đất không qua Hội đồng thẩm định giá đất.

Liên quan đến việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, Thanh tra thành phố Đà Nẵng cho rằng, theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kết luận số 182-KL/TW ngày 29/7/2025 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 29/2026/QH16 ngày 24/4/2026 của Quốc hội, Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 07/5/2026 của Chính phủ và Nghị quyết số 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các sai phạm lịch sử, cho phép hoàn thiện thủ tục đầu tư, đất đai, nghĩa vụ tài chính để tiếp tục triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, đối chiếu quy định pháp luật, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, giao Văn phòng UBND thành phố và các Sở ngành có liên quan rà soát, xác định các lỗi còn tồn tại thiếu sót của các tổ chức cá nhân trong việc tham mưu xử lý hồ sơ dự án; rà soát, tổng hợp báo cáo UBND thành phố những cá nhân thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý để xem xét xử lý theo quy định. UBND thành phố giao Sở Nội vụ tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan qua các thời kỳ theo phân cấp quản lý cán bộ.

Ngoài ra, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, rà soát hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, bồi thường hỗ trợ, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục có liên quan nhằm khắc phục các sai phạm theo Kết luận số 2852/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế thành phố, Sở Tài chính, UBND phường Ngũ Hành Sơn rà soát toàn bộ hồ sơ dự án, xem xét việc điều chỉnh giảm tiền thuê đất do thu hồi một phần diện tích đất theo các quyết định thu hồi đất năm 2021; xác định cụ thể thời điểm không sử dụng đất để làm cơ sở đề nghị miễn/giảm tiền thuê đất.

Đối với Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng đề nghị công ty phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ, thông tin tháo gỡ vướng mắc; khẩn trương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án sau khi được tháo gỡ thủ tục pháp lý, chấp hành đầy đủ quy định pháp luật.

Dự án Khu du lịch Hòn Ngọc Á Châu được triển khai từ năm 2009 tại phường Hoà Hải và phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (nay là phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với tổng diện tích 170.000 m².

Dự án có mục tiêu xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế (khách sạn 200 phòng, 95 căn biệt thự, 150 căn hộ cao cấp...) với tổng vốn đầu tư điều chỉnh là 1.551 tỷ đồng. Từ tháng 6/2021, dự án bị thu hồi một phần diện tích đất để thực hiện các dự án đầu tư công gồm: dự án Công viên công cộng và dự án bãi cát công cộng từ Khu du lịch Sao Biển đến khu du lịch Thành Đô với diện tích thu hồi hơn 5ha…/.