Đà Nẵng thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao TP. Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Thể dục thể thao TP. Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục thể thao TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của sở; đồng thời được Cục Thể dục thể thao thuộc Bộ VHTTDL hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

Trung tâm có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên; tổ chức tập luyện, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người. Đơn vị cũng thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định pháp luật.

UBND TP. Đà Nẵng giao Giám đốc Sở VHTTDL chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nhân sự, tài sản, tài chính, tài liệu và các công việc liên quan, bảo đảm hoạt động chuyên môn và giải quyết thủ tục hành chính được duy trì liên tục, không gián đoạn. Việc bàn giao, tiếp nhận phải hoàn thành trước ngày 31.10.2026.

Trung tâm chính thức hoạt động từ ngày 1.11.2026. Trong thời gian chuyển tiếp, đơn vị có trách nhiệm kế thừa, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao của hai trung tâm trước đây cho đến khi quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được cấp có thẩm quyền ban hành.

Các VĐV thi đấu tại giải Vovinam Đại hội Thể dục thể thao TP.Đà Nẵng lần thứ X năm 2026

UBND TP. Đà Nẵng cũng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao thành phố.

Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện vận động viên, Trung tâm thực hiện hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn thể thao, giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đơn vị cũng có nhiệm vụ triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ công tác huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao hiệu quả tuyển chọn, đào tạo và thành tích thể thao. Đồng thời, Trung tâm được liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục, thể thao theo quy định pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm gồm Giám đốc, các Phó Giám đốc và 6 phòng chức năng, nghiệp vụ. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở VHTTDL và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của đơn vị.

Giám đốc Sở VHTTDL có trách nhiệm phê duyệt phương án thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể các phòng thuộc Trung tâm; chỉ đạo xây dựng, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị theo quy định.