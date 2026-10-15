Đà Nẵng thành lập Nhà hát Nghệ thuật trên cơ sở hợp nhất hai nhà hát

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 4694/QĐ-UBND về việc thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng; đồng thời ký Quyết định số 4695/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị.

Theo quyết định, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng.

Nhà hát có chức năng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật và giải trí của nhân dân.

Đồng thời, đơn vị đảm nhiệm nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật biểu diễn truyền thống; tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Thành lập Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở hợp nhất Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng còn cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phát triển các sản phẩm, dịch vụ nghệ thuật gắn với công nghiệp văn hóa và du lịch văn hóa; phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn theo quy định pháp luật.

Về tổ chức và quản lý, Nhà hát chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng và trụ sở theo quy định.

Cơ cấu lãnh đạo Nhà hát gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nhà hát Nghệ thuật Đà Nẵng có tối đa 6 phòng, đoàn chuyên môn, nghiệp vụ. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ và số lượng cấp phó của các phòng, đoàn thực hiện theo quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý của Nhà hát cũng được triển khai theo quy định pháp luật và phân cấp quản lý hiện hành.