Đà Nẵng thành lập Liên chi hội Văn hóa Áo dài

Đại diện lãnh đạo Hiệp hội văn hóa Áo dài Việt Nam trao quyết định cho Chủ tịch LCH Văn hóa Áo dài TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lan Vy - Chủ tịch LCH Văn hóa Áo dài Đà Nẵng nhấn mạnh sứ mệnh xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nơi các thế hệ kết nối qua tình yêu áo dài. LCH hướng tới mục tiêu đưa trang phục truyền thống tiếp cận gần hơn với học sinh, sinh viên, phụ nữ, doanh nhân và du khách. "Chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ không chỉ mặc áo dài, mà còn hiểu được câu chuyện văn hóa phía sau tà áo truyền thống. Khi một thế hệ hiểu và yêu văn hóa dân tộc, văn hóa ấy sẽ tiếp tục sống" - bà Lan Vy chia sẻ.

Bên cạnh đó, LCH cũng kỳ vọng trở thành hạt nhân kết nối các nhà thiết kế, nghệ nhân, doanh nghiệp du lịch và các tổ chức áo dài trên cả nước. Từ Đà Nẵng, các hoạt động sẽ góp phần đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, yêu hòa bình và sẵn sàng hội nhập ra thế giới.

Điểm nhấn tại lễ ra mắt là màn trình diễn bộ sưu tập áo dài mang chủ đề "Bắc - Trung - Nam". Không gian nghệ thuật đã tái hiện trọn vẹn nét thanh lịch miền Bắc, dấu ấn trầm lắng miền Trung và sự phóng khoáng, rực rỡ của miền Nam, cùng hội tụ trong tà áo dài Việt.

LCH Văn hóa Áo dài Đà Nẵng có trụ sở tại số 1 Trần Văn Đán, quận Ngũ Hành Sơn.