Đà Nẵng thành lập hai chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước

Cụ thể, Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 1 đặt trụ sở tại phường Bàn Thạch, phụ trách địa bàn 11 phường và 49 xã khu vực phía nam thành phố và một số địa bàn lân cận. Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 2 đặt trụ sở tại xã Đại Lộc, phụ trách địa bàn các xã Đại Lộc, Hà Nha, Thượng Đức, Vu Gia, Phú Thuận, Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, Đắc Pring, La Dêê, La Êê, Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, Avương, Tây Giang và Hùng Sơn.

Hai chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố, có con dấu phục vụ giao dịch và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Trung tâm.

UBND thành phố giao Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm quy định chức năng, nhiệm vụ của các chi nhánh; sắp xếp, bố trí nhân sự, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2026.