Theo Quyết định số 1381/QĐ-SXD ngày 20/11/2026, Sở Xây dựng thành lập 7 Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố trong lĩnh vực xây dựng.

Đây là tổ phối hợp liên phòng, đơn vị, có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, thực thi nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực xây dựng tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động bám sát địa bàn được phân công, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại UBND cấp xã; đồng thời khảo sát thực tế, đánh giá đúng năng lực thực thi và những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Bên cạnh đó, Tổ công tác trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh và hướng dẫn giải quyết hồ sơ, tình huống cụ thể tại địa phương; phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Xây dựng để xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung vượt thẩm quyền cấp xã.

Định kỳ hoặc đột xuất, Tổ công tác tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở; nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng các giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ hoặc kiến nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.