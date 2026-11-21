Theo đó, các tổ công tác này là tổ chức phối hợp liên phòng, đơn vị, có chức năng giúp Giám đốc Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý nhà nước, kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thực thi nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực xây dựng tại UBND các xã, phường, đặc khu.

Sở Xây dựng Đà Nẵng lập các tổ công tác liên phòng hỗ trợ, hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn trong lĩnh vực xây dựng.

Tổ công tác có nhiệm vụ chủ động bám sát địa bàn được phân công, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng tại UBND cấp xã; đồng thời khảo sát thực tế, đánh giá đúng năng lực thực thi và các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Tổ cũng trực tiếp trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn; hỗ trợ tháo gỡ các vướng mắc pháp lý phát sinh và hướng dẫn giải quyết các hồ sơ, tình huống cụ thể tại địa phương. Ngoài ra, tổ phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở để xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nội dung vượt quá thẩm quyền của cấp xã.

Định kỳ hoặc đột xuất, tổ công tác tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị từ cơ sở; nghiên cứu, tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng các giải pháp chỉ đạo, tháo gỡ hoặc kiến nghị UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Quyết định của Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng, Tổ công tác số 1 do ông Lê Đức Yên (Trưởng phòng Quy hoạch Kiến trúc và Phát triển đô thị) làm Tổ trưởng; phụ trách địa bàn các xã, phường Trà Đốc, Trà Vân, Trà Giáp, Trà My, Trà Liên, Điện Bàn Bắc, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Đông, Hội An, Ngũ Hành Sơn.

Tổ công tác số 2 do ông Võ Công Phúc (Trưởng phòng Quản lý hoạt động xây dựng) làm Tổ trưởng; phụ trách địa bàn các xã, phường Khâm Đức, Phước Năng, Phước Chánh, Phước Thành, Phước Hiệp, Phước Trà, Hiệp Đức, Việt An, Đồng Dương, Núi Thành, Tam Kỳ, Quảng Phú, Bàn Thạch.

Tổ công tác số 3 do ông Hà Phước Lộc (Trưởng phòng Quản lý hạ tầng giao thông) làm Tổ trưởng; phụ trách địa bàn các xã, phường Trà Leng, Trà Tập, Trà Linh, Trà Tân, Nam Trà My, Quế Sơn Trung, Quế Phước, Nông Sơn, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Thăng Phú, Nam Phước, Duy Xuyên.

Tổ công tác số 4 do ông Trần Việt Dũng (Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật) làm Tổ trưởng, phụ trách địa bàn các xã, phường Thạnh Mỹ, Bến Giằng, Nam Giang, La Ê Ê, La Dêê, Đắc Pring, Tây Hồ, Chiên Đàn, Phú Ninh, Liên Chiểu, Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà.

Tổ công tác số 5 do ông Đặng Khánh An (Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình) làm Tổ trưởng; phụ trách địa bàn các xã, phường Sông Vàng, Sông Kôn, Đông Giang, Bến Hiên, AVương, Tây Giang, Thu Bồn, Phú Thuận, Vu Gia, Gò Nổi, Đại Lộc.

Tổ công tác số 6 do ông Trần Phước Hòa Bình (Trưởng phòng Cấp phép xây dựng) làm Tổ trưởng; phụ trách các xã, phường Hùng Sơn, Hà Nha, Thượng Đức, Hương Trà, Hải Vân, Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà.

Tổ công tác số 7 do ông Phan Thái Bình (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính) làm Tổ trưởng; phụ trách các xã, phường Tiên Phước, Thạnh Bình, Lãnh Ngọc, Sơn Cẩm Hà, Thăng Bình, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Thăng Trường, Thăng Điền, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Hoà Xuân.

Quyết định 1381/QĐ-SXD có hiệu lực kể từ ngày ký. Định kỳ hằng tháng (trước ngày 25 hằng tháng), các tổ công tác gửi báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Sở Xây dựng Đà Nẵng để tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo.