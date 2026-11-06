Đà Nẵng thành lập 595 công đoàn cơ sở, phát triển hơn 42.650 đoàn viên

Liên đoàn Lao động thành phố giao ban công đoàn xã, phường tháng 11/2026. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo báo cáo tại hội nghị, đến nay, toàn thành phố đã thành lập 595 công đoàn cơ sở, phát triển 42.657 đoàn viên, đạt 164% chỉ tiêu được giao. Riêng tại các địa phương, có 13 đơn vị vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên và 25 đơn vị vận động thành lập công đoàn cơ sở đạt, vượt chỉ tiêu năm 2026.

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các chương trình “Đêm hội Trăng rằm”, trao 8.000 suất quà với tổng kinh phí 2,4 tỷ đồng cho con đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; kịp thời hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển và gia đình có thân nhân mất tích. Các công đoàn xã, phường tổ chức thăm hỏi, trao hơn 6.920 suất quà, tổng kinh phí hơn 1,25 tỷ đồng.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được chú trọng. Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 117 người lao động Công ty CP Dệt Hòa Khánh Đà Nẵng hoàn thiện hồ sơ hòa giải, khởi kiện yêu cầu thanh toán tiền lương, trợ cấp thôi việc; tiếp nhận ủy quyền đại diện tố tụng cho 39 người lao động Công ty CP Công nghiệp Quảng An 1, Chi nhánh Đà Nẵng giải quyết tranh chấp về bảo hiểm xã hội.

Đáng chú ý, đến ngày 30/10, toàn thành phố có 1.206/1.810 đơn vị ký kết thỏa ước lao động tập thể, đạt 66,6%…

Đại diện các công đoàn xã, phường kiến nghị nhiều vấn đề liên quan hoạt động của công đoàn cơ sở. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại hội nghị, các công đoàn xã, phường kiến nghị Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của công đoàn cấp xã; xem xét điều chỉnh một số chỉ tiêu chưa phù hợp thực tế, bổ sung kinh phí phát triển đoàn viên, kiện toàn cán bộ và hướng dẫn xử lý những vướng mắc trong quản lý tổ chức công đoàn khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính...

Những tháng cuối năm, Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”.

Đồng thời, chuẩn bị các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, trong đó có chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, Chợ Tết Công đoàn, chuyến xe, chuyến tàu Công đoàn và các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn.