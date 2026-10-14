Đà Nẵng tham vấn ý kiến 2 dự thảo đề án lớn về môi trường

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Lâm cho biết, ngày 2/4/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, không gian phát triển, quy mô dân số, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố có nhiều thay đổi.

Do đó, việc điều chỉnh đề án nhằm cập nhật hiện trạng, rà soát mục tiêu, chỉ tiêu và bổ sung các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn mới; bảo đảm tính đồng bộ và khả thi trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được.

Cùng với đó, việc xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” nhằm đánh giá thực trạng, dự báo nhu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý rác thải.

PGS.TS Trần Văn Quang, giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng phát biểu trao đổi tại hội thảo. Ảnh: TÂM ĐAN

Theo đơn vị tư vấn, các nội dung thay thế và điều chỉnh của Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường” liên quan các tiêu chí về phương tiện sử dụng nhiên liệu sạch; tiếp cận nước hợp vệ sinh, tái sử dụng nước thải tại các khu/cụm công nghiệp; phân loại rác tại nguồn… Tổng kinh phí thực hiện khoảng 11.124,6 tỷ đồng (bao gồm vốn ngân sách nhà nước, ODA và xã hội hóa).

Trong khi đó, Đề án “Nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được đánh giá sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết áp lực môi trường hiện tại và định hình chiến lược phát triển bền vững.

Báo cáo của đơn vị tư vấn đề xuất 6 chương trình và 47 dự án liên quan nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển, trung chuyển và xử lý chất thải rắn tại nguồn.

Đà Nẵng định hướng chuyển từ chôn lấp rác sang thu hồi năng lượng, tái chế sâu. TRONG ẢNH: Bãi rác Khánh Sơn đã tiệm cận áp lực quá tải trong nhiều năm qua. Ảnh: PHAN VINH

Đáng chú ý, đề án đặt mục tiêu lớn đến năm 2050 định hướng Đà Nẵng trở thành “Thành phố không rác thải” theo mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín. Toàn bộ hệ thống xử lý chất thải rắn sinh hoạt sẽ chuyển dịch mạnh mẽ từ chôn lấp sang thu hồi năng lượng, tái chế sâu và xử lý sinh học tại chỗ, bảo đảm giảm tỷ lệ chôn lấp cuối cùng xuống mức tối thiểu.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về tính phù hợp của các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp trọng tâm, lộ trình và nguồn lực thực hiện. Qua đó làm rõ hơn cơ sở thực tiễn, giải pháp hoàn thiện, bảo đảm các đề án có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý môi trường trong giai đoạn mới.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Bảo vệ môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện nội dung 2 đề án, bảo đảm tính khoa học và khả thi…