Đà Nẵng: Tham vấn xây dựng Bộ chỉ số đánh giá kinh doanh có trách nhiệm

Công cụ thiết thực hỗ trợ các doanh nghiệp

Theo đó, thực hiện Quyết định 4121/QĐ-UBND (14/9/2026) của UBND TP Đà Nẵng phê duyệt dự án “Hỗ trợ xây dựng năng lực cho các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cộng đồng khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2029” do Tổ chức Catalyste+ (Canada) tài trợ, DAFO phối hợp với VCCI miền Trung – Tây Nguyên và Catalyste+ triển khai chuỗi hoạt động thúc đẩy “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm” (RBP) hướng tới nâng cao năng lực quản trị, điều hành, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho cộng đồng DN địa phương.

Chủ tịch DAFO Nguyễn Ngọc Bình phát biểu khai mạc hội nghị tham vấn.

Trong khuôn khổ dự án, việc nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện Bộ chỉ số RBP Index đề xuất áp dụng cho TP Đà Nẵng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, với kỳ vọng trở thành công cụ thiết thực giúp các DN tự đánh giá thực trạng, nhận diện các nội dung cần cải thiện và định hướng lộ trình phát triển bền vững.

“Bộ chỉ số RBP Index không chỉ đóng vai trò là thước đo chuẩn xác về mức độ thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG) của DN mà còn là “kim chỉ nam” chiến lược giúp cộng đồng DN Đà Nẵng chủ động hội nhập sâu rộng, đáp ứng trọn vẹn các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế”, Chủ tịch DAFO Nguyễn Ngọc Bình nhấn mạnh.

Để hoàn thiện Bộ chỉ số RBP Index theo hướng thiết thực, khả thi, khi áp dụng đạt tính khoa học và tiệm cận nhất với bối cảnh thực tiễn TP Đà Nẵng, việc tổ chức tham vấn nhằm trực tiếp lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp, nguyện vọng và những vấn đề thực tiễn từ cộng đồng DN, các học viện, trường đại học, cao đẳng và chuyên gia.

Ông Đinh Trung Hiếu - Tổng giám đốc Công ty CP Nuoa (đơn vị tư vấn xây dựng Bộ chỉ số RBP Index) giới thiệu về Bộ chỉ số RBP Index đề xuất áp dụng cho TP Đà Nẵng.

Tại buổi tham vấn lần thứ nhất ngày 15/10, đơn vị tư vấn xây dựng Bộ chỉ số RBP Index đã giới thiệu mục tiêu, cơ sở pháp lý cùng phương pháp luận nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số này. Đồng thời chia sẻ chi tiết hệ thống các chỉ số RBP tham chiếu quốc tế, kết quả khảo sát chuyên sâu tại cộng đồng doanh nghiệp và cấu trúc tổng thể của Bộ chỉ số RBP Index.

Cụ thể, RBP Index có tổng cộng 73 chỉ số thành phần, trong đó có 52 chỉ số bắt buộc thuộc 5 nhóm (A. Quản trị, tuân thủ và liêm chính – 9 chỉ số; B. Môi trường, tài nguyên và chất thải – 13 chỉ số; C. Lao động và nhóm cần hỗ trợ đặc biệt 17 chỉ số; D. Trách nhiệm sản phẩm, dịch vụ và khách hàng 6 chỉ số; E. Mua hàng và tiếp cận thị trường – 7 chỉ số). Ngoài ra còn có 1 chỉ số bối cảnh (chỉ tính vào điểm mục tiêu Thúc đẩy xuất khẩu) và 20 chỉ số tự nguyện (nhóm F – Thực hành nâng cao).

RBP Index cần bảo đảm 3 yêu cầu để thực sự đi vào cuộc sống

Theo Giám đốc VCCI Miền Trung – Tây Nguyên Nguyễn Tiến Quang, việc xây dựng Bộ chỉ số RBP Index tích hợp ESG có ý nghĩa thiết thực, giúp DN nhận diện mức độ thực hiện trách nhiệm của mình, xác định các nội dung cần cải thiện và từng bước hình thành văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Tuy nhiên, để RBP Index thực sự đi vào cuộc sống, cần bảo đảm ba yêu cầu.

Giám đốc VCCI Miền Trung - Tây Nguyên Nguyễn Tiến Quang nêu 3 yêu cầu cần bảo đảm để Bộ chỉ số RBP Index thực sự đi vào cuộc sống.

Trước hết, bộ chỉ số phải phù hợp với thực tiễn và có tính đại diện. DN có quy mô, nguồn lực và đặc thù ngành nghề rất khác nhau. Vì vậy, bộ chỉ số cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với DN siêu nhỏ, nhỏ, vừa và lớn; đồng thời cách diễn đạt cần dễ hiểu, dễ áp dụng đối với các lĩnh vực như du lịch, sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Mục tiêu không phải tạo thêm gánh nặng thủ tục, mà là cung cấp cho DN một công cụ hữu ích để tự đánh giá và cải thiện hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, bộ chỉ số phải gắn với lợi ích thiết thực của DN. Thực hành kinh doanh có trách nhiệm cần được nhìn nhận không chỉ từ góc độ tuân thủ, mà còn từ khả năng nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, quản trị rủi ro, cải thiện môi trường làm việc, củng cố uy tín và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, đối tác, nhà đầu tư. Các tiêu chí ESG cần được tích hợp theo hướng thực chất, có khả năng áp dụng và tạo động lực để doanh nghiệp chủ động thay đổi.

Thứ ba, bộ chỉ số cần có khả năng triển khai và được cải tiến trên cơ sở thực tiễn. Việc tham vấn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để kiểm chứng nhu cầu, mức độ sẵn sàng, khả năng đáp ứng của DN, cũng như tính rõ ràng và dễ sử dụng của từng nhóm chỉ số. Các DN cần sẻ thẳng thắn những khó khăn, những tiêu chí chưa phù hợp và những điều kiện cần thiết để bộ chỉ số có thể áp dụng hiệu quả.

“VCCI Miền Trung – Tây Nguyên cam kết đồng hành kết nối DN, tiếp nhận phản hồi từ thực tiễn và thúc đẩy phổ biến, áp dụng các công cụ hỗ trợ kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội DN, chuyên gia và đối tác phát triển để từng bước đưa RBP và ESG trở thành một phần trong hoạt động quản trị thường xuyên của DN”, ông Nguyễn Tiến Quang chia sẻ.