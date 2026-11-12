Đà Nẵng tham vấn đề án Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình và Giám đốc Sở Công Thương Lê Thị Kim Phương đồng chủ trì hội thảo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VINH ANH

Tại hội thảo, đại diện Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (đơn vị tư vấn) trình bày dự thảo đề án gồm 7 chương. Nội dung tập trung đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, năng lực kết nối logistics, dự báo nhu cầu thị trường, kinh nghiệm quốc tế; từ đó đề xuất phương án lựa chọn vị trí, chiến lược phát triển cùng hệ thống cơ chế, chính sách thực hiện.

Theo định hướng, Trung tâm logistics tích hợp đa phương thức tại Đà Nẵng được xây dựng theo hướng hiện đại, xanh và thông minh, phù hợp với không gian phát triển mới và các quy hoạch đã được phê duyệt.

Trọng tâm của đề án là phát triển mạng lưới logistics dựa trên hai cụm động lực Liên Chiểu - Đà Nẵng và Chu Lai; kết nối đồng bộ cảng biển, cảng hàng không, đường sắt, đường bộ với Khu thương mại tự do, các khu kinh tế, khu công nghiệp và vùng nguồn hàng.

Trên cơ sở đó, đề án cũng xác định rõ quy mô, nhu cầu đầu tư, cơ chế quản trị và lộ trình triển khai nhằm giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò đầu mối giao thương của thành phố đối với khu vực.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: VINH ANH

Theo đánh giá, dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước năm 2025 đạt khoảng 930,05 tỷ USD (tăng 18,2% so với năm trước), nhưng chi phí logistics tại Việt Nam vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 16 - 17% GDP.

Riêng tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung, khả năng kết nối giữa các phương thức vận tải với khu công nghiệp chưa đồng bộ; hệ thống kho bãi còn phân tán, hạn chế năng lực cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng.

Do đó, việc hình thành trung tâm logistics tích hợp đa phương thức là yêu cầu cấp thiết để thu hút, giữ nguồn hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh cho tuyến vận tải qua Đà Nẵng - Chu Lai.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp trình bày nhiều tham luận, tập trung vào các giải pháp phát triển hành lang vận tải đa phương thức Việt - Lào - Trung Quốc; hoàn thiện hạ tầng kết nối đa phương thức; phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp khai thác mạng lưới logistics và định hướng hình thành trung tâm logistics hàng không khu vực miền Trung tại Đà Nẵng.

Cùng với đó, đại diện các sở, ngành đề xuất các phương án bảo đảm tính khả thi của đề án gắn với nguồn lực và quy hoạch chung của thành phố.

Trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai đang hình thành và phát triển trung tâm logistics gắn với bến cảng, sân bay. Ảnh: VINH ANH

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình đầy đủ các ý kiến và bổ sung, hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi cao nhất khi đưa vào thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quá trình hoàn thiện đề án cần rà soát, tích hợp với các chương trình, đề án liên quan nhằm tránh chồng chéo.

Đặc biệt, đề án phải bám sát quy hoạch chung của thành phố, làm rõ nguồn lực thực hiện gắn với lộ trình, giải pháp cụ thể; đánh giá kỹ yếu tố nguồn nhân lực và tính kết nối đồng bộ giữa các phương thức vận tải.