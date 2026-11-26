Tham gia đoàn công tác có Phó Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Đoàn Ngọc Hùng Anh cùng đại diện các sở, ngành của TP. Đà Nẵng.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thực hiện cam kết quốc tế và quảng bá thương hiệu Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An ra thế giới.

Hội nghị năm nay mang chủ đề tổng quát “Đổi mới sáng tạo văn hóa vì phát triển đô thị bền vững tổng thể”, quy tụ đại diện từ 408 thành phố sáng tạo trên toàn cầu và ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia châu Phi.

Đà Nẵng tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ XVIII của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO

Trong khuôn khổ chương trình nghị sự kéo dài 3 ngày, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đại diện lãnh đạo thành phố tham gia các hoạt động trọng tâm, đặc biệt là Diễn đàn Thị trưởng - nền tảng đối thoại cấp cao dành riêng cho các thị trưởng và phó thị trưởng các thành phố thành viên.

Tại đây, lãnh đạo TP. Đà Nẵng cùng các đại biểu quốc tế tập trung thảo luận chiến lược về chủ đề “Lồng ghép văn hóa vào phát triển lãnh thổ với các chính sách và quản trị đổi mới”, hướng tới việc tận dụng trụ cột văn hóa để định hình tương lai đô thị chung, kết nối hài hòa giữa khu vực đô thị, vùng ven đô và nông thôn lân cận.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đoàn công tác tham dự Hội nghị Thường niên lần thứ XVIII của Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo UNESCO tại Essaouira

Sự hiện diện và tham gia tích cực của lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng tại diễn đàn khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của địa phương trong việc hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững, Tuyên bố MONDIACULT 2022 và Tuyên ngôn Braga - Bồ Đào Nha của UCCN.

Tham gia đoàn công tác còn có đại diện Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An - cơ quan trực tiếp làm đầu mối liên lạc của thành viên Mạng lưới UCCN.

Việc tham dự kỳ họp thường niên không chỉ là trách nhiệm và cam kết đã đề ra trong Hồ sơ ứng cử, mà còn là cơ hội để Hội An khẳng định năng lực của các ngành văn hóa và sáng tạo trong việc giải quyết các thách thức đô thị đương đại.

Đoàn công tác TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm với phía đối tác Morocco

Thông qua các phiên họp toàn thể, các phiên họp Tiểu mạng lưới lĩnh vực Thủ công và Nghệ thuật Dân gian và Hội chợ các Thành phố Sáng tạo, đoàn đại biểu đã tích cực giới thiệu tiềm năng, thế mạnh đặc trưng của Đô thị cổ Hội An.

Những giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cùng hệ sinh thái nghề thủ công truyền thống lâu đời của Hội An được quảng bá sâu rộng như một hình mẫu trong việc bảo tồn kỹ năng truyền thống, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng, đồng thời mở rộng cánh cửa thu hút nguồn khách du lịch quốc tế chất lượng đến với Hội An, Đà Nẵng trong thời gian tới.

Chuyến công tác tại Morocco lần này tiếp tục cụ thể hóa Kế hoạch số 251/KH-UBND của UBND TP. Đà Nẵng về việc triển khai các nhiệm vụ của Đô thị Di sản Sáng tạo Hội An giai đoạn 2026-2027 và định hướng đến năm 2030, góp phần đưa văn hóa thực sự trở thành động lực nội sinh cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.