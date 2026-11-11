Đà Nẵng thẩm định mua một số hiện vật và tác phẩm mỹ thuật giá trị phục vụ trưng bày tại các bảo tàng

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi kết luận tại buổi họp. Ảnh: P.T

Theo đề xuất từ Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng, có 37 hiện vật, nhóm hiện vật cùng 6 tác phẩm mỹ thuật được đề nghị thẩm định, mua lại từ các họa sĩ và nhà sưu tập tư nhân. Danh mục đề xuất bao gồm: 7 hiện vật tô, đĩa, ấm sứ kiểu cổ thời nhà Nguyễn; 8 hiện vật đèn và đồng hồ cổ thời Pháp thuộc; 18 hiện vật dân tộc học của người Cơ Tu, Cor, Xơ Đăng, Giẻ Triêng; 4 hiện vật thuộc bộ sưu tập đồ mộc về văn hóa người Việt xứ Quảng cùng 6 tác phẩm mỹ thuật, điêu khắc của họa sĩ, điêu khắc có tiếng hiện nay.

Lãnh đạo thành phố cùng các chuyên gia nghiên cứu đồ cổ xem xét bộ sưu tập hiện vật đồ sứ cổ thời nhà Nguyễn. Ảnh: P.T

Trên cơ sở đánh giá khách quan, khoa học của các chuyên gia cổ vật, mỹ thuật đến từ Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và kết quả bỏ phiếu tại hai phiên thẩm định, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi thống nhất chủ trương mua lại các nhóm hiện vật đồ mộc cổ thời Nguyễn, nhưng ưu tiên mua trước hộp đựng sắc phong và tráp trầu Tứ linh, bộ sưu tập đèn và đồng hồ cổ thời Pháp thuộc, cùng các hiện vật dân tộc học người Cơ Tu, Cor và Giẻ Triêng. Đồng thời, Hội đồng thống nhất đổi tên gọi bức tượng giữ làng trong bộ sưu tập dân tộc học người Cơ Tu thành tác phẩm điêu khắc người Cơ Tu.

Bộ sưu tập đèn và đồng hồ cổ thời Pháp thuộc. Ảnh: P.T

Đối với bộ sưu tập đồ sứ thời Nguyễn, lãnh đạo thành phố thống nhất mua bộ ấm sứ cổ và chiếc tô "Ải lĩnh Xuân Vân" – hiện vật cổ đặc biệt có giá trị, mô phỏng bài thơ của Chúa Nguyễn Phúc Chu về vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Hải Vân. Riêng với lĩnh vực mỹ thuật, thành phố thống nhất chọn mua 4 tác phẩm gồm "Tây Nguyên", "Sau cánh màn nhung", "Bản giao hưởng thời gian" và "Dòng nước đen".

Lãnh đạo thành phố cùng các thành viên hội đồng thẩm định xem xét bộ sưu tầm hiện vật đồ mộc thời nhà Nguyễn. Ảnh: P.T

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi giao Trung tâm Quản lý di sản và bảo tàng Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thương thảo lại giá cả với các chủ sở hữu trước khi hoàn tất thủ tục. Việc lựa chọn, bổ sung các hiện vật và tác phẩm mỹ thuật lần này nhằm làm phong phú thêm nguồn tư liệu, tạo điểm nhấn cho không gian trưng bày tại Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Mỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn.

Hộp đựng sắc phong được làm bằng chất liệu gỗ có niên đại từ thời nhà Nguyễn được xác định là độc bản. Ảnh: P.T