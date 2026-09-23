Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong không khí tưng bừng, rộn ràng của Tết Trung thu, chiều ngày 23/9, Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà tổ chức chương trình Tết Trung thu cho khoảng 550 em thiếu nhi trên địa bàn. Giữa tiết trời mùa thu, trên nền tiếng trống, tiếng xèn, các em đã được tận mắt xem màn múa lân độc đáo, đặc sắc. Tất cả đều được thỏa mãn cảm xúc kèm theo tiếng cười giòn tan khi được các nhân vật hóa trang Ông Địa, Tôn Ngộ Không, chú Cuội, chị Hằng trêu đùa, pha trò dí dỏm. Sau cùng là được nhận các phần quà Tết Trung thu trong niềm phấn khích của tuổi thơ.

Quang cảnh Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà tổ chức chương trình Tết Trung thu. (Ảnh: ANH QUÂN)

Ông Trần Thông, Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà chia sẻ: “Sau khi hoàn thành chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đây là lần đầu tiên Tổ dân phố Hòa Hương tổ chức Tết Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn với không khí rất háo hức, phấn khởi được thể hiện trên gương mặt của từng cháu. Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là Trung thu sẽ đem lại niềm vui, niềm mong ước và niềm hi vọng cho các cháu -một thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước”.

Tiết mục múa lân sư rồng tại Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà. (Ảnh: ANH QUÂN)

Trong dịp này, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hương Trà tổ chức chương trình “Vui hội Trung thu năm 2026”. Tham dự chương trình, các em thiếu nhi được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với nhiều hoạt động vui tươi, hấp dẫn như giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia phá cỗ Trung thu và xem múa lân sư rồng. Các hoạt động đã tạo nên không gian vui chơi sôi nổi, mang đến nhiều tiếng cười và những khoảnh khắc đáng nhớ cho các em trong dịp Tết Trung thu.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình “Vui hội Trung thu năm 2026” tại phường Hương Trà. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, tại chương trình, 150 suất quà Trung thu đã được trao tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Mỗi phần quà là sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, cá nhân dành cho các em, góp phần động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Hoạt động chăm lo, tặng quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thiết thực, thể hiện sự quan tâm của phường Hương Trà đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để các em, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn được đón một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn tình yêu thương.

Lãnh đạo phường Hương Trà trao quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.(Ảnh: ANH QUÂN)

Tại khu vực thành phố Tam Kỳ (cũ), nay là các địa phương Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch và Quảng Phú trong những ngày qua, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng không khí của ngày Tết Trung thu vẫn tràn ngập các tuyến phố. Tranh thủ những khoảng tạnh mưa, các đội lân đã mang đến những tiết mục biểu diễn độc đáo như múa Mai Hoa Thung, Lân Sư rồng… Để tiện cho người dân chở con đi xem múa lân, các đội lân đã liên tục cập nhật thời gian, địa điểm diễn ra biểu diễn, qua đó giúp các phụ huynh có thêm nhiều sự lựa chọn và sắp xếp thời gian đưa con em đi coi các đội lân biểu diễn.

Các đội lân sư rồng trình diễn trên nhiều tuyến phố ở khu vực Tam Kỳ. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, việc biểu diễn múa lân cũng được các lực lượng chức năng khuyến cáo phải bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và phòng ngừa tai nạn thương tích. Qua đó, góp phần đem lại một mùa Tết Trung thu thật an toàn, ấm áp, vui tươi, trọn vẹn.

Lực lượng an ninh phường Hương Trà bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. (Ảnh: ANH QUÂN)

Còn tại xã Phú Ninh, trong chương trình “Trung thu cho em” năm 2026, Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp các doanh nghiệp trao 165 suất quà Trung thu, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và bánh kẹo cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, các đơn vị còn trao 150 tập sách và 120 mũ bảo hiểm cho trẻ em. Tổng giá trị các phần quà tại chương trình hơn 125 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình trao quà tặng các em thiếu nhi tại chương trình “Trung thu cho em” năm 2026. (Ảnh: PN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình chia sẻ, qua hoạt động không chỉ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Đây cũng là dịp để đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội đối với việc thực hiện quyền trẻ em, bảo đảm mọi trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, được vui Tết Trung thu.

Chi đoàn các cơ quan của xã đã phối hợp với nhiều đơn vị của thành phố Đà tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Cõng trăng về bản - Thắp sáng nụ cười em” tại làng Tu Lung, xã Trà Tập. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Tại xã miền núi Trà Tập, Chi đoàn các cơ quan của xã đã phối hợp với nhiều đơn vị của thành phố Đà tổ chức chương trình Trung thu với chủ đề “Cõng trăng về bản - Thắp sáng nụ cười em” tại làng Tu Lung. Trong khoảng sân bê tông của nhà văn hóa, các em nhỏ say sưa thưởng thức màn múa lân đặc sắc trên nền tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã. Tiếp đến, những trò chơi vận động, câu đố vui và các tiết mục giao văn nghệ… đã mang đến không khí sôi nổi, tạo cho các em những cảm xúc vui tươi. Ngay sau đó, màn phá cỗ Trung thu là phần được đón chờ nhất của chương trình và đón nhận được sự tham gia tích cực, nồng nhiệt từ các em. Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà Trung thu và hơn 100 suất ăn cho các em thiếu nhi.

Các em thiếu nhi ở làng Tu Lung thích thú khi xem trình diễn múa lân. (Ảnh: ĐỖ VẠN)

Tại thôn Tr’Hy, xã biên giới Hùng Sơn, các cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tr’Hy tổ chức chương trình “Hành trình thương 4 - Mang trăng về Hùng Sơn” với nhiều hoạt động vui chơi và phần quà thiết thực dành tặng các em thiếu nhi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong cái se lạnh của vùng biên giới, các hoạt động Tết Trung thu dành cho thiếu nhi được tổ chức như giao lưu bóng đá, trò chơi dân gian, cắt tóc, nấu ăn, nhất là múa lân đã diễn ra sôi nổi, ấm áp, góp phần xua đi những khó khăn, thiếu thốn hơn so với các bạn ở miền xuôi.

Các cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Tr'Hy tổ chức chương trình “Hành trình thương 4 - Mang trăng về Hùng Sơn” với nhiều hoạt động vui chơi và phần quà thiết thực. (Ảnh: BP)

Ban tổ chức cũng đã phối hợp với mạnh thường quân trao 200 suất quà trung thu cùng các phần quà gồm quần áo ấm, ba lô, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm cho các em thiếu nhi, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí chương trình 62 triệu đồng. Cạnh đó, Đồn Biên phòng Tr’Hy cũng đã trao 150 suất quà trung thu tặng các em thiếu nhi tại thôn Abaanh, xã Hùng Sơn.

Tiết mục múa lân tại chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm”. (Ảnh: BP)

Tết Trung thu năm nay, trên dọc tuyến biên giới Việt-Lào, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã lên kế hoạch tổ chức Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” tại 19 địa điểm, trong đó có một điểm do cấp Ban Chỉ huy chủ trì thực hiện tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Dang, xã Tây Giang và 18 địa điểm tại các đồn Biên phòng, khu dân cư, các điểm trường ở khu vực biên giới với 5025 lượt cháu thiếu nhi tham gia, gồm 4.280 cháu ở khu vực biên giới và 745 cháu là con em của cán bộ chiến sĩ. Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ, múa lân, các trò chơi dân gian, tổ chức rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu tập thể, các đơn vị đã trao tặng 5.025 suất quà, 107 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 150 bộ đồ dùng học tập và nhiều phần quà ý nghĩa khác… với tổng số kinh phí tổ chức hơn 866 triệu đồng. Đồng thời, tặng quà bằng tiền mặt cho 110 cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng” với tổng số tiền 55 triệu đồng.

Các cán bộ chiến sĩ Biên phòng trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: BP)

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chia sẻ, với địa bàn biên giới như thành phố Đà Nẵng, năm 2025 vừa qua, khu vực này đã hứng chịu các đợt thiên tai liên tiếp gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Vì vậy, Tết Trung thu năm nay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đồn biên phòng dọc tuyến biên giới Việt-Lào chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm để huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng. Qua đó tổ chức thật chu đáo Chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” nhằm an ủi, khích lệ, động viên gia đình cùng các cháu thiếu nhi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc.