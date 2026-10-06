Đà Nẵng tất bật vào vụ hoa Tết Đinh Mùi 2027

Những luống hoa xanh tốt tại Gò Giảng báo hiệu một mùa hoa Tết đang đến gần.

Những vùng hoa tất bật chuẩn bị đón Tết

Những ngày này, tại các vùng trồng hoa truyền thống trên địa bàn TP. Đà Nẵng, không khí sản xuất trở nên nhộn nhịp. Từ Gò Giảng, Nhơn Thọ đến Dương Sơn, Vân Dương và Hà Đông, người dân đang tập trung chăm sóc những chậu hoa đã xuống giống, chuẩn bị cho mùa tiêu thụ lớn nhất trong năm.

Tại làng hoa Gò Giảng, xã Hòa Vang, các nhà vườn đang tích cực chăm sóc những lứa cúc đầu tiên. Với nhiều hộ dân, vụ hoa Tết không chỉ mang lại nguồn thu nhập quan trọng mà còn góp phần duy trì nghề trồng hoa truyền thống của địa phương.

Theo thông tin từ Hội Nông dân xã Hòa Vang, vụ Tết năm nay, vùng hoa Gò Giảng có khoảng 22 hộ tham gia sản xuất trên diện tích 5 ha, tăng khoảng 2.500 m² so với năm trước. Người dân dự kiến cung ứng khoảng 12.000 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê và 5.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc.

Người trồng hoa Gò Giảng tập trung chăm sóc, tạo dáng cho những chậu hoa phục vụ thị trường Tết.

Ngoài những giống hoa truyền thống, các nhà vườn còn chuẩn bị xuống giống nhiều loại hoa khác như ly ly, đồng tiền, hướng dương và các dòng hoa treo nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Tại khu vườn rộng hơn 5.000 m², anh Ngô Đoàn Phương Lịnh đang chăm sóc hơn 2.500 chậu cúc cùng khoảng 1.000 chậu cúc mâm xôi Hàn Quốc. Để giảm chi phí sản xuất, gia đình anh chủ động nhân giống thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cây giống bên ngoài.

Bên cạnh đó, việc tham gia chương trình mua phân bón trả chậm do Hội Nông dân triển khai cũng giúp gia đình giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu vụ, khi nhiều khoản đầu tư phải thực hiện cùng lúc.

Điểm đáng chú ý tại Gò Giảng là xu hướng chuyển đổi từ sản xuất hoa phục vụ chủ yếu dịp Tết sang đa dạng hóa sản phẩm, hướng đến cung ứng quanh năm. Một số hộ đã thử nghiệm những giống hoa như thanh xà, bâng khuâng, ngũ sắc nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, phục vụ nhu cầu trang trí cảnh quan và các công trình.

Việc mở rộng diện tích, chủ động nguồn giống và đa dạng hóa sản phẩm đang tạo thêm động lực phát triển cho vùng hoa Gò Giảng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội gia tăng sản lượng, người dân vẫn phải tính toán kỹ chi phí đầu tư và theo dõi sát diễn biến thời tiết để bảo đảm hiệu quả sản xuất.

Không khí khẩn trương cũng diễn ra tại các vùng hoa thuộc phường Hòa Xuân. Sau rằm tháng Bảy âm lịch, nhiều hộ dân đã bắt đầu xuống giống các loại cúc dài ngày, chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường Tết.

Tại vùng hoa Nhơn Thọ, bà Lê Thị Cúc, người có 15 năm kinh nghiệm trồng hoa, đã xuống giống gần 400 chậu cúc pha lê từ đầu tháng Tám âm lịch. Nhờ thời tiết tương đối thuận lợi, cây phát triển đồng đều, đạt chiều cao trung bình khoảng 10 cm.

Theo ông Nguyễn Tấn Lực, Chi hội trưởng Chi hội nghề hoa Nhơn Thọ, toàn vùng có khoảng 4,5 ha diện tích sản xuất tập trung với 18 hộ tham gia. Bình quân mỗi năm, Nhơn Thọ cung ứng hơn 10.000 chậu hoa các loại.

Đến nay, người dân đã xuống giống hơn 5.000 chậu cúc có đường kính từ 60 cm đến 1 m. Các loại hoa ngắn ngày như vạn thọ, ly ly, thược dược và hoa treo dự kiến tiếp tục được xuống giống vào đầu tháng Mười âm lịch.

Theo ông Phạm Hồng Đức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Xuân, địa phương hiện có hai vùng trồng hoa tập trung là Dương Sơn và Nhơn Thọ, cùng một số khu vực sản xuất nhỏ lẻ, thu hút hơn 100 hộ tham gia. Tổng lượng cúc dài ngày đã được gieo trồng đạt khoảng 50.000 chậu.

Trong khi đó, tại vùng hoa Vân Dương, phường Liên Chiểu, 46 hộ dân đang tổ chức sản xuất trên diện tích gần 7 ha. Bên cạnh các giống cúc truyền thống, người dân còn chuẩn bị trồng thêm nhiều loại hoa ngắn ngày để đa dạng nguồn cung dịp Tết.

Nông dân làng hoa Hà Đông tập trung chăm sóc 1.000 chậu cúc đại đóa cho vụ Tết Đinh Mùi 2027.

Hỗ trợ vốn, chủ động ứng phó thời tiết

Dù thời tiết đầu vụ khá thuận lợi, chi phí đầu vào tăng vẫn là một trong những khó khăn đối với người trồng hoa. Giá phân bón, cây giống, giá thể và một số loại vật tư có xu hướng tăng, trong khi nhiều hộ vẫn lựa chọn giữ giá bán ổn định để duy trì khách hàng và phù hợp với sức mua.

Tại làng hoa Hà Đông, tổ dân phố Bích Hà, phường Điện Bàn Bắc, người dân cũng đang tập trung nguồn lực cho vụ sản xuất quan trọng nhất trong năm.

Làng hoa có hơn 20 năm hình thành và phát triển, hiện thu hút khoảng 45 hộ tham gia, với quy mô sản xuất ước tính trên 35.000 chậu mỗi năm.

Anh Phạm Xuân Long, một hộ trồng hoa tại địa phương, đã hoàn thành xuống giống hơn 1.000 chậu cúc đại đóa trên diện tích gần 1 ha. Dự kiến, gia đình tiếp tục trồng vạn thọ và thu hải đường vào cuối tháng Chín âm lịch.

Để giảm áp lực vốn đầu tư, gia đình anh đăng ký mua 4 tạ phân bón theo hình thức trả chậm, với mức giá 1,7 triệu đồng/tạ và thanh toán vào cuối vụ.

Theo anh Long, phương thức này giúp gia đình chủ động hơn về tài chính, đặc biệt trong giai đoạn phải đầu tư đồng thời nhiều loại vật tư. Với 15 năm gắn bó cùng nghề trồng hoa, mỗi vụ Tết, gia đình anh đạt doanh thu hơn 300 triệu đồng, lợi nhuận trên 100 triệu đồng, đồng thời tạo việc làm thời vụ cho khoảng 10 lao động địa phương.

Không chỉ tại Hà Đông, các chương trình hỗ trợ vốn và vật tư đang được triển khai ở nhiều vùng trồng hoa trên địa bàn thành phố.

Theo ông Nguyễn Xuân Chính, Chi hội trưởng Nông dân tổ dân phố Bích Hà, chi hội làm đầu mối hỗ trợ người dân mua khoảng 20 tấn phân bón theo hình thức trả chậm. Đồng thời, các hộ được kết nối với nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để duy trì và mở rộng sản xuất.

Tại xã Hòa Vang, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân được duy trì ở mức khoảng 1,5 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất.

Cùng với những giải pháp về tài chính, công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai cũng được chú trọng. Theo Hội Nông dân TP. Đà Nẵng, thời điểm xuống giống hoa Tết thường trùng với mùa mưa bão tại miền Trung. Mưa lớn kéo dài, ngập úng hoặc thời tiết thay đổi bất thường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng của cây hoa, làm gia tăng chi phí chăm sóc và giảm hiệu quả sản xuất.

Trước thực tế đó, các cấp Hội Nông dân được định hướng tăng cường tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn hội viên chủ động phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ cây trồng và thực hiện các biện pháp hạn chế thiệt hại do thiên tai.

Đối với những hộ còn khó khăn, việc huy động nguồn lực hỗ trợ giống, phân bón và vật tư tiếp tục được quan tâm, đồng thời rà soát nhu cầu vay vốn để tạo điều kiện cho người dân đầu tư sản xuất.

Từ việc mở rộng quy mô tại Gò Giảng đến duy trì sản xuất ở Nhơn Thọ, Dương Sơn, Vân Dương và Hà Đông, các vùng hoa Đà Nẵng đang từng bước chuẩn bị nguồn hàng cho thị trường Tết Đinh Mùi 2027.

Trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng và thời tiết vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chủ động của người trồng hoa cùng các chính sách hỗ trợ về vốn, vật tư và kỹ thuật được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm chất lượng sản phẩm, ổn định thu nhập và duy trì sự phát triển của các làng hoa truyền thống trên địa bàn thành phố.