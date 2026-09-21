Đà Nẵng: Tập trung triển khai đúng tiến độ các dự án trọng điểm về văn hóa, y tế

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Theo báo cáo, dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn có tổng mức đầu tư dự kiến 4.518 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Dự án gồm các hạng mục: khu công viên văn hóa, diện tích khoảng 3.677m²; khu cây xanh chuyên đề, diện tích khoảng 3.349m²; khu vườn tượng, diện tích khoảng 8.988m²; khu vườn thiền, diện tích khoảng 5.528m²…

Dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (tên cũ là Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - Hạng mục xây mới khối điều trị 8 tầng và khối khám bệnh, điều trị 6 tầng) tổng mức đầu tư xây dựng hơn 42,8 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2029 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Dự án Trung tâm Chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng có tổng mức đầu tư dự kiến 1.457 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2031 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: NGỌC HÀ

Dự án Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hạng mục xây dựng mới khối điều trị quy mô 1.000 giường, có tổng mức đầu tư dự kiến 4.518 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2026 - 2028 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục khu điều trị bệnh nhân 100 giường - Khu bào chế dược liệu và các hạng mục phụ trợ, có tổng mức đầu tư 142,077 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2014 - 2025 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Đây là dự án được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 21/7/2014. Đến nay, dự án chỉ hoàn thành một số hạng mục với khoảng 14 tỷ đồng. Sở Y tế đã có báo cáo đề xuất dừng dự án và xin chủ trương lập dự án mới đối với các hạng mục cần thiết đầu tư phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, 4 dự án: Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Trung tâm Chẩn đoán, điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng được thành phố xác định là dự án động lực, trọng điểm góp phần phát triển văn hóa, du lịch, y tế của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, bảo đảm tiến độ dự án; góp phần hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công của thành phố.

Riêng đối với dự án Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, hạng mục xây dựng mới khối điều trị quy mô 1.000 giường, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng đề xuất nhu cầu bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án; giao Sở Tài chính rà soát khả năng cân đối kế hoạch vốn trung hạn 2026 - 2030, tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí kế hoạch vốn.

Đối với dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam, hạng mục khu điều trị bệnh nhân 100 giường, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng rà soát lại dự án và có điều chỉnh, xử lý bảo đảm đúng quy định, tránh lãng phí nguồn lực.