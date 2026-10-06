Đà Nẵng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dư địa tăng trưởng

Gỡ điểm nghẽn từ đất đai, đầu tư

Ngày 6/10/2026, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc Kỳ họp thứ 6 - kỳ họp chuyên đề, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, sau 9 tháng, kinh tế Đà Nẵng tiếp tục phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP ước tăng 10,3%, riêng quý III tăng 11,83%; thu ngân sách nhà nước đã vượt dự toán, trong khi giải ngân vốn đầu tư công thuộc nhóm địa phương có kết quả khá cao trong cả nước.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp lần này là việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất (Ảnh: PV)

“Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố”, ông Dũng nhấn mạnh.

Tuy vậy, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi các mục tiêu tăng trưởng đặt ra yêu cầu cao. Vì vậy, theo ông Dũng, trọng tâm lúc này không chỉ là duy trì đà tăng trưởng mà phải nhanh chóng xử lý những vấn đề đang gây trở ngại cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh và hoạt động của bộ máy chính quyền cơ sở.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại kỳ họp lần này là việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất.

Đáng chú ý, dù nghị quyết mới được ban hành, qua rà soát đã có 37/94 xã, phường đề xuất sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Con số này cho thấy nhu cầu điều chỉnh chính sách từ thực tiễn đang rất rõ, đặt ra yêu cầu phải nâng cao chất lượng rà soát ngay từ cơ sở.

Chủ tịch HĐND thành phố lưu ý, việc sửa đổi phải được xem xét kỹ lưỡng, tránh tình trạng chính sách vừa ban hành đã phát sinh thêm những bất cập, vướng mắc.

Bên cạnh giá đất, HĐND thành phố sẽ xem xét các nội dung liên quan đến tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước; bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2026 tại các xã, phường và quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng đối với một số dự án.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng phát biểu khai mạc Kỳ họp (Ảnh: PV)

Các nội dung này có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án, khả năng khai thác nguồn lực đất đai cũng như môi trường đầu tư của thành phố. Do đó, yêu cầu được đặt ra là vừa tháo gỡ vướng mắc, vừa bảo đảm chặt chẽ về pháp lý, môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

“Phải bảo đảm chặt chẽ căn cứ pháp lý, phạm vi áp dụng, ranh giới, hiện trạng, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trách nhiệm trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường và quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp”, ông Dũng yêu cầu.

Quan tâm an sinh và sinh kế bền vững

Cùng với đất đai, bài toán phân bổ và sử dụng nguồn lực cũng được đặt ra tại kỳ họp. HĐND thành phố sẽ xem xét điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; một số nội dung hỗ trợ ngân sách đầu tư trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, dự án chuyển đổi số và xây dựng Tòa án điện tử.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, trong điều kiện nguồn lực luôn có giới hạn, việc bố trí ngân sách cần được cân nhắc trên cơ sở khả năng cân đối, thứ tự ưu tiên, tính pháp lý và hiệu quả đầu tư. Mục tiêu là để nguồn lực được sử dụng đúng trọng tâm, đồng thời kịp thời xử lý những vướng mắc đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động đầu tư và vận hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đây cũng là yêu cầu quan trọng trong bối cảnh Đà Nẵng đang vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đòi hỏi hệ thống chính sách và nguồn lực phải được điều chỉnh phù hợp để bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn.

Quảng cảnh khai mạc HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Kỳ họp thứ 6 (Ảnh: PV)

Không chỉ tập trung vào các động lực tăng trưởng, kỳ họp lần này dành sự quan tâm đáng kể cho các vấn đề văn hóa - xã hội, y tế cơ sở, an sinh và phòng, chống thiên tai. HĐND thành phố dự kiến xem xét các chính sách hỗ trợ hơn 3.200 cộng tác viên dân số, 118 nhân viên y tế thôn bản và giải quyết chế độ chuyển tiếp đối với y tế tổ dân phố.

Đặc biệt, Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai giai đoạn 2026-2030 được đưa ra xem xét được đánh giá là một quyết sách có ý nghĩa lâu dài. Mục tiêu không chỉ là di dời người dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét mà còn phải tạo dựng điều kiện sống và sinh kế ổn định sau sắp xếp.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh, đây là “một quyết sách căn cơ nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản và kiến tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho nhân dân” tại các khu vực có nguy cơ cao về thiên tai.

Từ những nội dung được đặt lên bàn nghị sự, có thể thấy Kỳ họp thứ 6 của HĐND TP. Đà Nẵng không chỉ tập trung giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn hướng tới hoàn thiện hành lang pháp lý, khơi thông nguồn lực và nâng cao hiệu quả quản trị. Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các đại biểu nghiên cứu thấu đáo, thảo luận dân chủ, bảo đảm các nghị quyết được ban hành “có thể triển khai thực chất ngay sau kỳ họp”.

Đây được xem là yêu cầu quan trọng để Đà Nẵng tận dụng tốt nền tảng tăng trưởng 9 tháng, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn còn tồn tại, tạo thêm dư địa cho phát triển trong những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.