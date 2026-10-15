Đà Nẵng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao đời sống người dân

Ngày 15.10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét các nội dung theo quy chế làm việc.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, an sinh xã hội được quan tâm

Theo báo cáo tại hội nghị, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố trong 9 tháng đầu năm 2026 tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng GRDP cải thiện qua từng quý, từ 9,31% trong quý I lên 9,66% trong quý II và đạt 11,83% trong quý III. Tính chung 9 tháng, GRDP của Đà Nẵng ước tăng 10,31%, đứng thứ 9/34 địa phương cả nước.

Lĩnh vực dịch vụ, du lịch tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong cơ cấu kinh tế. Tổng lượng khách lưu trú trong 9 tháng ước đạt hơn 15,8 triệu lượt, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt. Doanh thu lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56.973 tỉ đồng, tăng trên 25%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng, với chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 10%. Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, đưa tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thu hút đến ngày 20.9 đạt 686 triệu USD, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Quang cảnh hội nghị

Cùng với phát triển kinh tế, thành phố tiếp tục chú trọng các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đà Nẵng tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà cho hơn 132.000 lượt người có công với cách mạng, với tổng kinh phí hơn 140 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố đã thông qua đề án đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường lớp và trang thiết bị dạy học tại các trường mầm non, phổ thông công lập giai đoạn 2026 - 2030, với tổng kinh phí dự kiến hơn 28.000 tỉ đồng. Thành phố cũng bố trí 144 tỉ đồng để cung cấp sách giáo khoa dùng chung cho học sinh, học viên trong năm học 2026 - 2027.

Đáng chú ý, chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân đang được triển khai. Tính đến ngày 5.10, hơn 2,426 triệu lượt người đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt tỉ lệ 79,14%.

Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ rõ một số hạn chế như tiến độ tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án trọng điểm còn chậm; tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm vẫn tồn tại ở một số nơi. Chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở chưa đồng đều, tình trạng thiếu nhân lực chuyên sâu chưa được khắc phục triệt để. Bên cạnh đó, tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng và các rủi ro thiên tai tiếp tục đặt ra nhiều thách thức.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Tập trung giải quyết các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2026.

Trong đó, thành phố đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 12,8 - 13,6% trong quý IV, phấn đấu đưa mức tăng trưởng cả năm đạt từ 11% trở lên. Cùng với việc thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao và bán dẫn, thành phố cần phát huy lợi thế về biển, di sản, văn hóa, phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao chất lượng dịch vụ và mức chi tiêu của du khách.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân đầu tư công. Đối với 357 dự án đang tiếp tục được tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo Nghị quyết 29 của Quốc hội, thành phố cần rà soát, phân loại cụ thể để ưu tiên xử lý những dự án có khả năng sớm triển khai.

Về giải phóng mặt bằng, khối lượng công việc cần giải quyết trong năm 2026 gồm 404 dự án với gần 47.000 hồ sơ. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương tập trung xử lý vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy nhanh bàn giao mặt bằng, đồng thời phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Đối với công tác xây dựng Đảng và tổ chức bộ máy, thành phố tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền và phối hợp giữa các cơ quan. Đặc biệt, cần rà soát, bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp cho cấp xã, nhất là các địa bàn miền núi, vùng xa; kiên quyết xem xét điều chuyển, thay thế những cán bộ không đáp ứng yêu cầu, thiếu trách nhiệm, để công việc kéo dài.

Khu vực trung tâm TP. Đà Nẵng

Nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân trong mùa mưa bão, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các địa phương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu; kiểm tra an toàn hồ, đập, công trình đang thi công và hệ thống thoát nước, không để xảy ra tình trạng chủ quan, bị động.

Thành phố cũng cần đẩy nhanh Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai với quy mô 7.174 hộ tại 160 khu, điểm tái định cư. Những khu vực có nguy cơ trực tiếp đe dọa tính mạng, tài sản của người dân phải được ưu tiên xử lý; đối với các vị trí chưa thể bố trí tái định cư ngay, cần có phương án di dời tạm thời để bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa lũ lớn.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống thoát nước, chống ngập, xử lý nước thải, nhất là tại các khu vực đô thị thường xuyên xảy ra ngập úng. Các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, an sinh xã hội trong năm 2026 cần được hoàn thành đúng tiến độ; đồng thời quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân liên quan đến đất đai, môi trường, hạ tầng dân sinh, bồi thường và tái định cư.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao và hành vi lừa đảo trên không gian mạng; bảo đảm an ninh mạng, phòng cháy, chữa cháy và trật tự, an toàn giao thông.

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm duy trì đà tăng trưởng, tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thành phố.