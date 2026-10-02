Đà Nẵng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

UBND thành phố và Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam ký kết hợp tác phát triển điện ảnh và xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến của các dự án sản xuất phim trong nước và quốc tế. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đoàn Ngọc Hùng Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi; đại diện lãnh đạo các cục thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp, chuyên gia liên quan đến lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa; các đối tác Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, hội nghị không chỉ là sự kiện xúc tiến mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị thực.

Đồng thời là diễn đàn để thành phố lắng nghe các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp từ các chuyên gia, nhà khoa học, hội chuyên ngành, nghệ sĩ và nhà đầu tư để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng.

Đà Nẵng xác định tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm gồm: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những lĩnh vực có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và tiềm năng phát triển dài hạn.

Show diễn thực cảnh Ký ức Hội An tại Đảo Ký ức Hội An là một trong những sản phẩm công nghiệp văn hóa được đánh giá cao trên địa bàn thành phố. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thành phố xác định 3 chuyển dịch quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa: chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo phát triển; từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung; từ ngắn hạn sang dài hạn, từ sự kiện sang sản phẩm và thị trường. Đồng thời định hướng hoàn thiện cơ chế, chính sách, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác công - tư.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, mô hình phát triển công nghiệp văn hóa; chính sách thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi số; hình thành các tổ hợp sáng tạo, trung tâm giải trí, không gian sáng tạo, điện ảnh, kinh tế đêm; chương trình concert và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hiệp hội Nhân vật Hàn Quốc ký kết hợp tác phát triển công nghiệp nội dung số và hệ sinh thái sáng tạo tại Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Dịp này, UBND thành phố ký kết hợp tác với Công ty CP Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings, Công ty CP Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Vinpearl thuộc Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Tập đoàn KITA và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam để phát triển công nghiệp văn hóa, điện ảnh, lễ hội, concert, kinh tế ban đêm và nội dung số. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết hợp tác về phát triển hệ sinh thái sáng tạo, khai thác sản phẩm du lịch văn hóa và kinh tế đêm.

Thông qua hội nghị, thành phố kỳ vọng huy động nguồn lực tư nhân và các đối tác quốc tế, hình thành các sản phẩm, dịch vụ, không gian và dự án công nghiệp văn hóa, từng bước đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến công nghiệp văn hóa trong khu vực.