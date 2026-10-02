Đà Nẵng tập trung phát triển 6 lĩnh vực công nghiệp văn hóa trọng điểm

6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Hội nghị “Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Đà Nẵng” ngày 2/10 có sự tham dự của các vị lãnh đạo Trung ương và TP Đà Nẵng, các sở, ban, ngành; chuyên gia chính sách; tổ chức quốc tế; nhà khoa học, nhà quản lý; các nghệ sĩ, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, không gian sáng tạo và đại diện các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thành phố có nhiều lợi thế về văn hóa, di sản, du lịch, công nghệ và nguồn lực sáng tạo. Trong không gian phát triển mới, Đà Nẵng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và hình thành những sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn riêng của thành phố.

“Trong hành trình phát triển bền vững, TP Đà Nẵng nhận thức sâu sắc rằng: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn phải trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực tăng trưởng mới của thành phố. Do vậy, hội nghị hôm nay không chỉ là sự kiện xúc tiến mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị thực”, bà Nguyễn Thị Anh Thi chia sẻ.

Nhấn mạnh thành phố sở hữu những lợi thế vượt trội để trở thành điểm đến hấp dẫn của các ngành công nghiệp sáng tạo, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng thẳng thắn nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở tiềm năng mà nằm ở khả năng chuyển hóa tiềm năng thành sản phẩm có sức cạnh tranh.

Do đó, UBND TP Đà Nẵng lựa chọn cách tiếp cận rõ ràng: không chỉ tổ chức sự kiện - lễ hội, mà phải tạo ra sản phẩm; không chỉ thu hút khách, mà phải hình thành thị trường; không chỉ có phong trào, mà phải có doanh thu và giá trị gia tăng.

Đặc biệt, TP Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, gồm nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện nay của thành phố.

3 chuyển dịch quan trọng

Để triển khai có hiệu quả các định hướng đề ra, Đà Nẵng xác định 3 chuyển dịch quan trọng: Chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, trong đó “Nhà nước kiến tạo – doanh nghiệp dẫn dắt – nghệ sĩ sáng tạo – cộng đồng đồng hành”. Chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung, lấy sáng tạo làm trung tâm. Chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, từ sự kiện sang sản phẩm, từ hoạt động sang thị trường, lấy thị trường làm động lực phát triển.

Trải nghiệm triển lãm ảnh Đà Nẵng tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp Sun Group, Vingroup, DatVietVAC, KITA group, FPT, BHD, Galaxy, CJ CGV; các chuyên gia của UNESCO, KOCA, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam; các tổ chức trong nước và quốc tế; các nghệ sĩ... đã đóng góp nhiều sáng kiến đồng hành, ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá và kinh nghiệm thực tiễn, mô hình thành công nhằm giúp Đà Nẵng phát triển bền vững ngành công nghiệp văn hoá.

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng ký kết 5 biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty CP Tập đoàn DatVietVAC Group Holdings (đối tác chiến lược toàn diện phát triển công nghiệp văn hóa TP Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2032); Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (hợp tác phát triển điện ảnh và tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng); Tập đoàn Sun Group, Công ty CP Vinpearl thuộc Tập đoàn Vingroup (đồng hành cùng Đà Nẵng triển khai phát triển công nghiệp văn hóa và thu hút khách du lịch thông qua tổ chức các chương trình concert, lễ hội, sự kiện); Công ty CP Tập đoàn KITA (đồng hành cùng Đà Nẵng triển khai phát triển công nghiệp văn hóa gắn với phát triển kinh tế đêm).

Đồng thời, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Đà Nẵng ký kết biên bản ghi nhớ với Hiệp hội Kinh doanh Nhân vật Hàn Quốc về “Phát triển công nghiệp nội dung số và hệ sinh thái sáng tạo tại TP Đà Nẵng” và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về “Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa và phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố”.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, cùng với tầm nhìn chiến lược và các kế hoạch cụ thể, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là vai trò tiên phong của các nhà đầu tư, cộng đồng địa phương, các tổ chức quốc tế và đội ngũ nghệ sĩ, nhà sáng tạo sẽ có vai trò quyết định trong việc phát triển công nghiệp văn hoá của TP Đà Nẵng.

“Chính quyền TP Đà Nẵng khẳng định luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực; tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.