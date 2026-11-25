Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Từng bước cụ thể hóa nghị quyết phát triển văn hóa

Theo báo cáo, triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, thành phố đã cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách, từng bước tạo chuyển biến trong bảo tồn di sản, xây dựng môi trường văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và chuyển đổi số.

Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12/3/2026; UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 248/KH-UBND, cụ thể hóa thành 100 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được tổ chức đồng bộ với 530 điểm cầu trực tuyến, thu hút 28.678 đại biểu tham dự, đạt 98,66%.

Thành phố đã ban hành một số cơ chế, chính sách về bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi; hỗ trợ tập thể, cá nhân đạt thành tích trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và quản lý, bảo vệ di sản văn hóa. Các chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, văn hóa công vụ, văn hóa đọc tiếp tục được triển khai.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, thành phố triển khai 12 dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về văn hóa; số hóa 100% di sản văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, cấp quốc gia đặc biệt; xây dựng Bản đồ du lịch AI Đà Nẵng tích hợp VR360 và trí tuệ nhân tạo phục vụ quảng bá, tra cứu, trải nghiệm du khách.

Phát triển công nghiệp văn hóa được chú trọng thông qua kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia. Tại Hội nghị xúc tiến phát triển công nghiệp văn hóa tháng 10/2026, thành phố ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác; đề xuất 25 dự án công nghiệp văn hóa trọng điểm.

Tổng chi ngân sách cho lĩnh vực văn hóa đến thời điểm báo cáo hơn 1.282 tỷ đồng, chiếm hơn 2,33% tổng dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Trương Thị Hồng Hạnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tập trung 7 nhóm nhiệm vụ đột phá phát triển văn hóa

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW, đồng thời chỉ rõ kết quả một số vấn đề còn tồn tại.

Để triển khai hiệu quả nghị quyết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành tập trung thực hiện tốt 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW, gắn với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Thành ủy.

Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ sản phẩm đầu ra, cơ quan chủ trì, phối hợp, trách nhiệm người đứng đầu, tiến độ và kết quả cần đạt được.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tăng Hoàng Hôn Thắm báo cáo tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ hai, khẩn trương hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát toàn diện 100 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 248/KH-UBND, phân loại rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, đang thực hiện, chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc.

Đẩy nhanh hoàn thiện các đề án phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu, bảo tồn và đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An; phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch phát triển công nghiệp văn hóa.

Thứ ba, tạo đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh. Rà soát 25 dự án đã xác định, lựa chọn không quá 3 dự án trọng điểm có tính dẫn dắt, khả thi và khả năng thu hút đầu tư cao để tập trung triển khai.

Phát huy lợi thế di sản, không gian văn hóa, gắn kết du lịch văn hóa, giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, kinh tế đêm và sáng tạo nội dung số, hình thành chuỗi sản phẩm đặc trưng.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Phạm Trường Sơn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ tư, bảo tồn di sản gắn với phát triển bền vững; rà soát công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản vật thể, phi vật thể. Việc khai thác di sản phải bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, tạo sinh kế và việc làm cho người dân, nghệ nhân, cộng đồng địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể Danh thắng văn hóa Ngũ Hành Sơn là di sản thế giới; phát huy thương hiệu Hội An trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống, nhà làng và tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ năm, bảo đảm nguồn lực và công bằng trong thụ hưởng văn hóa. Bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho văn hóa; rà soát quỹ đất, mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao, ưu tiên miền núi, vùng sâu, vùng xa và các khu dân cư mới. Đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, đồng thời tháo gỡ khó khăn để triển khai các công trình trọng điểm về văn hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương phát biểu tại phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thứ sáu, đẩy mạnh chuyển đổi số và bảo đảm an ninh văn hóa. Tập trung triển khai 12 dự án chuyển đổi số lĩnh vực văn hóa; chuẩn hóa, kết nối và khai thác hiệu quả dữ liệu về di sản, bảo tàng, thư viện, nghệ thuật truyền thống và du lịch.

Rà soát chất lượng dữ liệu di sản đã số hóa, phát huy hiệu quả bản đồ du lịch AI, bảo tàng thông minh và các nền tảng số. Đồng thời, tăng cường bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin; chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, văn hóa và các nội dung độc hại trên môi trường số.

Thứ bảy, chú trọng phát triển con người và hội nhập quốc tế. Tăng cường giáo dục lịch sử, truyền thống, văn hóa xứ Quảng trong nhà trường; hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12; quan tâm đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong quản trị văn hóa, công nghiệp sáng tạo, công nghệ số, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức tham gia sáng tạo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy mức độ tham gia, đóng góp và hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Đồng thời, xây dựng định hướng ngoại giao văn hóa giai đoạn 2027 - 2030, gắn kết với xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư và phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước nâng cao vị thế Đà Nẵng trong khu vực.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy kỳ vọng, với sự vào cuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ ngày càng đi vào nền nếp, tạo chuyển biến thực chất trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, xây dựng con người và phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của thành phố trong giai đoạn tới.