Theo báo cáo tại phiên họp, thời gian qua, Đà Nẵng đã chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 80-NQ/TW bằng nhiều chương trình, kế hoạch và cơ chế, chính sách. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình hành động số 54-CTr/TU ngày 12-3-2026; UBND thành phố xây dựng Kế hoạch số 248/KH-UBND, xác định 100 nhiệm vụ trọng tâm. Công tác học tập, quán triệt nghị quyết được triển khai đồng bộ tại 530 điểm cầu trực tuyến, thu hút 28.678 đại biểu tham dự, đạt tỷ lệ 98,66%.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận phiên họp.

Cùng với đó, thành phố ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy nghệ thuật bài chòi; khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và công tác quản lý, bảo vệ di sản văn hóa. Các chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc, văn hóa ứng xử, văn hóa học đường, văn hóa công vụ và văn hóa đọc tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Đáng chú ý, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa có những bước tiến tích cực với 12 dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai. Thành phố đã số hóa 100% di sản văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt; xây dựng Bản đồ du lịch AI Đà Nẵng tích hợp công nghệ VR360 và trí tuệ nhân tạo, phục vụ quảng bá, tra cứu thông tin và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Trong phát triển công nghiệp văn hóa, tại Hội nghị xúc tiến phát triển công nghiệp văn hóa tháng 10-2026, thành phố đã ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời đề xuất 25 dự án trọng điểm. Tổng kinh phí ngân sách bố trí cho lĩnh vực văn hóa đến thời điểm báo cáo đạt hơn 1.282 tỷ đồng, chiếm hơn 2,33% tổng dự toán ngân sách địa phương năm 2026.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành và địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thực chất, có sản phẩm đầu ra cụ thể, xác định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm người đứng đầu và thời hạn hoàn thành. Trong đó, cần khẩn trương rà soát toàn diện 100 nhiệm vụ tại Kế hoạch số 248/KH-UBND, phân loại rõ những nhiệm vụ đã hoàn thành, đang triển khai, chậm tiến độ hoặc còn vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Tăng Hoàng Hôn Thắm báo cáo tại phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh yêu cầu tạo đột phá trong phát triển công nghiệp văn hóa, từng bước đưa lĩnh vực này trở thành ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở 25 dự án đã đề xuất, thành phố cần lựa chọn không quá 3 dự án trọng điểm có tính dẫn dắt, tính khả thi và khả năng thu hút đầu tư cao để tập trung nguồn lực triển khai. Đồng thời, khai thác hiệu quả lợi thế di sản, không gian văn hóa, kết nối với du lịch, giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, lễ hội, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực, kinh tế đêm và sáng tạo nội dung số, từng bước hình thành chuỗi sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản phải gắn với yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm tính xác thực, toàn vẹn của di sản, đồng thời tạo sinh kế, việc làm cho người dân, nghệ nhân và cộng đồng địa phương. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận quần thể Danh thắng văn hóa Ngũ Hành Sơn là di sản thế giới; phát huy thương hiệu Hội An trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO; chú trọng bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nghề truyền thống, nhà làng và tri thức bản địa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng yêu cầu quan tâm bố trí nguồn lực tương xứng cho phát triển văn hóa, bảo đảm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm dành cho lĩnh vực này; rà soát quỹ đất, mạng lưới thiết chế văn hóa, thể thao, ưu tiên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và các khu dân cư mới. Cùng với nguồn lực ngân sách, cần đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư và tháo gỡ khó khăn để sớm triển khai các công trình văn hóa trọng điểm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, thành phố cần tập trung triển khai hiệu quả 12 dự án đã xác định; chuẩn hóa, kết nối và khai thác dữ liệu về di sản, bảo tàng, thư viện, nghệ thuật truyền thống và du lịch. Việc phát triển bản đồ du lịch AI, bảo tàng thông minh và các nền tảng số phải đi đôi với bảo vệ bản quyền, an toàn thông tin, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc lịch sử, văn hóa cũng như các nội dung độc hại trên môi trường mạng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, phát triển văn hóa phải lấy con người làm trung tâm, chú trọng giáo dục lịch sử, truyền thống và văn hóa xứ Quảng trong nhà trường; hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương từ lớp 1 đến lớp 12. Thành phố cần có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản trị văn hóa, công nghiệp sáng tạo, công nghệ số, nghệ thuật biểu diễn và du lịch văn hóa; tạo điều kiện để văn nghệ sĩ, nghệ nhân, trí thức tham gia sáng tạo, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa. Việc triển khai các chương trình, chính sách phải phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy mức độ tham gia, đóng góp và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả.

Bên cạnh đó, cần xây dựng định hướng ngoại giao văn hóa giai đoạn 2027-2030, gắn kết với xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư và phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó từng bước nâng cao vị thế Đà Nẵng trong khu vực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn bày tỏ kỳ vọng, với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Nghị quyết số 80-NQ/TW sẽ được triển khai ngày càng đồng bộ, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản, xây dựng con người và phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó, văn hóa thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố trong giai đoạn tới.

Công Hạnh