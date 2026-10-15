Đà Nẵng tập trung nguồn lực, phấn đấu tăng trưởng GRDP cả năm từ 11% trở lên

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Lê Ngọc Quang chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Khắc Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đánh giá: Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, yêu cầu phát triển ngày càng cao, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; tổ chức bộ máy từng bước được kiện toàn, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả vượt chỉ tiêu năm.

Quang cảnh hội nghị

Nhờ đó, kinh tế - xã hội thành phố duy trì đà tăng trưởng khá. GRDP 9 tháng đầu năm ước tăng 10,31%; riêng quý III tăng 11,83%, mức cao nhất trong 3 quý, đứng thứ 7 cả nước và thứ 3 trong nhóm các thành phố trực thuộc Trung ương. Thu ngân sách nhà nước đạt 71.500 tỷ đồng, bằng 107,7% dự toán. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công có chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số chủ trương, kết luận chỉ đạo chưa được triển khai hiệu quả; tình trạng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm và chậm xử lý công việc vẫn còn. Việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số công trình, dự án trọng điểm và dự án tồn đọng kéo dài chưa đáp ứng yêu cầu. Chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở tại một số nơi còn hạn chế, tình trạng thiếu nhân lực chuyên sâu chưa được giải quyết triệt để.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Bí thư Thành ủy, dù đạt mức tăng trưởng hai con số, kết quả hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và kịch bản đề ra. Để tăng trưởng GRDP cả năm 2026 đạt từ 11% trở lên, quý IV phải tăng từ 12,8 - 13,6%. Đây là mục tiêu rất cao trong khi thời gian còn lại không nhiều, nhất là quý IV thường chịu tác động của thiên tai, mưa lũ đối với hoạt động xây dựng, đầu tư công và bước vào mùa thấp điểm của du lịch, dịch vụ.

Trước yêu cầu đó, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ cho nhiệm vụ quý IV; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tại các lĩnh vực, địa bàn được phân công. Quá trình điều hành phải gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng, tính bền vững của tăng trưởng, tạo nền tảng để thành phố duy trì tốc độ phát triển cao trong những năm tiếp theo, đáp ứng mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng trước mắt, thành phố cần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, công nghệ cao và logistics, từng bước hình thành những động lực tăng trưởng bền vững, tạo nguồn thu ổn định, lâu dài.

Bí thư Thành ủy yêu cầu hội nghị tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, vướng mắc đang cản trở việc hoàn thành các mục tiêu năm 2026; đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi, gắn trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nhất là trong bối cảnh thành phố bước vào mùa cao điểm mưa bão.

Theo chương trình, hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung theo quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Công Hạnh