Đà Nẵng tập trung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên

Các nghị quyết tập trung vào đất đai, giá đất, tiền thuê đất; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng; chính sách đối với đội ngũ ở thôn, tổ dân phố, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản, cộng tác viên dân số; hỗ trợ chuyển đổi số, cải cách tư pháp, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đề nghị UBND thành phố quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên.

Đáng chú ý, HĐND thành phố xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND về giá đất và bảng giá các loại đất; tỷ lệ tính đơn giá thuê đất, thuê đất công trình ngầm, đất có mặt nước. Kế hoạch đầu tư công trung hạn cũng được điều chỉnh, bổ sung để bố trí nguồn lực cho Quỹ Nhà ở thành phố, các khu tái định cư, dự án chuyển tiếp và danh mục chuẩn bị đầu tư.

Sớm đưa nghị quyết vào đời sống

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương ban hành kế hoạch, văn bản hướng dẫn và phân công rõ trách nhiệm để triển khai các nghị quyết ngay sau kỳ họp. Đối với việc xác định giá đất tạm tính tại các khu vực, vị trí, tuyến đường, đoạn đường chưa có trong bảng giá đất, phải bảo đảm công khai, minh bạch, thống nhất; không làm thất thu ngân sách Nhà nước, đồng thời không ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan chức năng phải thường xuyên rà soát, cập nhật các vị trí, tuyến đường phát sinh, hướng dẫn rõ quy định chuyển tiếp, hạn chế ách tắc thủ tục. Đối với chuyển mục đích sử dụng rừng, cần rà soát chính xác vị trí, ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng; thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, nghĩa vụ trồng rừng thay thế, bảo vệ môi trường, chống sạt lở và không làm ảnh hưởng đến đất rừng, rừng ngoài phạm vi được quyết định.

Về đầu tư công trung hạn, chỉ bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện, thực sự cấp thiết, có khả năng cân đối và giải ngân. Các nội dung hoàn trả, ghi thu - ghi chi, dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư phải được rà soát kỹ hồ sơ, thủ tục, số liệu và nghĩa vụ ngân sách, không để xảy ra thanh toán trùng hoặc phát sinh nghĩa vụ khi chưa đủ cơ sở.

Đối với Đề án sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai, Chủ tọa kỳ họp yêu cầu sớm phân loại khu dân cư, hộ dân theo mức độ nguy cơ, ưu tiên khu vực nguy cơ rất cao; xây dựng phương án sơ tán, di dời tạm thời đến từng hộ trước và trong mùa mưa bão năm 2026, không để xảy ra thiệt hại về người.

HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), thông qua 22 nghị quyết.

Tăng tốc mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm 2026 là giai đoạn nước rút, đồng chí Nguyễn Đức Dũng đề nghị toàn hệ thống chính trị nỗ lực cao hơn, quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. UBND thành phố được đề nghị tiếp tục rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng, giữ vững các động lực về dịch vụ, du lịch, công nghiệp - xây dựng, thu hút đầu tư, thương mại, xuất nhập khẩu; đồng thời tập trung xử lý các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng. Trong đó, phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thành phố tập trung nguồn lực cho các dự án động lực, trọng điểm; công trình hạ tầng liên kết vùng, giao thông, thoát nước, chống ngập, nhà ở xã hội; các khu chức năng trong Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Chu Lai và các không gian phát triển mới. Những vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, mỏ vật liệu, thủ tục đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường phải được phân công xử lý cụ thể, theo dõi đến cùng, "không để kéo dài qua nhiều kỳ họp", đồng chí Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh.

Thành phố cũng cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 để trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2026; đồng thời cụ thể hóa bằng các quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, chương trình, đề án và danh mục dự án ưu tiên. Cùng với đó, tiếp tục khai thác hiệu quả các cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 136/2024/QH15 và Nghị quyết số 259/2025/QH15; thúc đẩy Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, logistics, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và các dự án hạ tầng chiến lược.

Về tài chính - ngân sách, thành phố tiếp tục quản lý chặt các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; nuôi dưỡng nguồn thu ổn định, bền vững, hạn chế phụ thuộc vào thu từ đất. Chi ngân sách được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, dành nguồn lực cho phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, quốc phòng, an ninh, đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các chế độ, chính sách cho con người. Trong lĩnh vực đô thị, đất đai, tài nguyên và môi trường, tiếp tục đôn đốc xác nhận quy hoạch phục vụ giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đẩy nhanh đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Thành phố cũng tập trung xử lý vấn đề thoát nước, chống ngập úng đô thị, nhất là khu vực trung tâm Đà Nẵng, Tam Kỳ và các lưu vực có nguy cơ cao; nghiên cứu Đề án thoát nước, phòng, chống ngập úng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. Trên lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, tiếp tục thực hiện Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân; triển khai đầy đủ chính sách đối với người có công, giảm nghèo, nhà ở xã hội, hỗ trợ đội ngũ cơ sở và y tế - dân số cộng đồng.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Vinh.

Tại kỳ họp lần này HĐND thành phố đã bầu Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với Đại tá Trần Hữu Ích, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố.