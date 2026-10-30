Đà Nẵng tập trung khơi thông nguồn lực đất đai để đạt mục tiêu tăng trưởng

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ, khơi thông nguồn lực đất đai, thu hút đầu tư để tạo ra những mục tiêu tăng trưởng. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tại phường Điện Bàn Bắc, sau khi Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp VSIP Đà Nẵng được Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 3276/QĐ-UBND ngày 25/07/2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban nhân dân phường Điện Bàn Bắc đã ban hành kế hoạch thu hồi đất để thực hiện dự án.

Ngoài ra, địa phương cũng phối hợp, trình ban hành Quy định Tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và thực hiện đăng tải Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn.

Đặc biệt, để khơi thông nguồn lực đất đai, nhất là giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm trên địa bàn, phường Điện Bàn Bắc đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Ban hành Kế hoạch thu hồi đất thực hiện Dự án thành phần 9: Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam thuộc xã Điện Tiến cũ.

Đối với Dự án đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện, địa phương đã thực hiện phê duyệt 4 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư các trường hợp vướng mắc kéo dài của dự án. Đến nay đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ được giao, hiện chỉ còn vướng một trường hợp và đã có văn bản gửi sở chuyên ngành hướng dẫn thực hiện.

Một góc trung tâm hành chính phường Điện Bàn Bắc nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH QUÂN)

Tính đến thời điểm 10/9/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc đạt 352.732 tỷ đồng/304,252 tỷ đồng, đạt 116% so với dự toán, trong đó, thu nội địa là 72,491 tỷ đồng/100,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72% so với dự toán.

Tổng thu ngân sách địa phương được hưởng là 340,973 tỷ đồng/284,761 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 120% so với dự toán, trong đó thu nội địa là 60,123 tỷ đồng/80,909 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 74% so với dự toán.

Tổng chi ngân sách phường đạt 253,515 tỷ đồng/284,761 tỷ đồng, đạt 89% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 41,786 tỷ đồng và chi thường xuyên đạt 199,856 tỷ đồng.

Làng hoa Hà Đông, phường Điện Bàn Bắc vào vụ Tết. (Ảnh: ANH QUÂN)

Bí thư Đảng ủy phường Điện Bàn Bắc Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, để hoàn thành các mục tiêu trên địa bàn, nhất là sự tăng trưởng hai con số, trong thời gian còn lại của năm 2026, địa phương sẽ tập trung triển khai các thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án mới. Triển khai hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng còn lại đối với dự án Đường và cầu ĐH7 qua sông Vĩnh Điện… Đặc biệt, phường sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị thành lập Cụm công nghiệp Thái Sơn; phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Khu nông trại tổng hợp ứng dụng công nghệ cao Bích Bắc và Viện Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAI-TECH). Bên cạnh đó, hoàn thành phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2000. Đặc biệt, Điện Bàn Bắc phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công và nguồn kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026.

“Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã có Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 25/3/2026 về triển khai thực hiện mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Theo đó, bên cạnh nhiệm vụ đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thiết lập mô hình tăng trưởng bền vững, cơ cấu nền kinh tế hợp lý, phường cũng chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn. Trong đó, địa phương tập trung điều chỉnh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp hiện có trên địa bàn như Bồ Mưng, Trảng Nhật 2, Cẩm Sơn và thu hút đầu tư Khu công nghiệp Điện Tiến, cụm công nghiệp Thái Sơn…”, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Một góc tại Khu công nghiệp Thaco Chu Lai nhìn từ trên cao. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm GRDP giá so sánh trên địa bàn thành phố ước tăng 10,31%. Tốc độ tăng GRDP của phố Đà Nẵng thuộc nhóm có mức tăng khá trong cả nước khi đứng vị trí thứ 7/34 địa phương trong quý III và thứ 9/34 địa phương.

Trong khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ. Đà Nẵng cũng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong quý III và đứng thứ hai. So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng duy trì vị trí thứ ba trong cả quý III và 9 tháng năm 2026. Quy mô GRDP theo giá hiện hành của thành phố ước đạt 264,6 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 88 nghìn tỷ đồng, tăng 42,25% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng thu ngân sách nhà nước ước đến ngày 30/9/2026 hơn 71.312 tỷ đồng, đạt 107,4% dự toán Hội đồng nhân dân giao; trong đó: thu nội địa hơn 64.619 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu hơn 5.630 tỷ đồng, đạt 77,1% dự toán.

Kết quả cho thấy tiến độ thu ngân sách nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư phát triển và an sinh xã hội của thành phố.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án tồn đọng, kéo dài. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đặc biệt, trên cơ sở Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, thành phố đã phê duyệt 4 đợt gồm 356 dự án, đất đai được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đến nay, Đà Nẵng đã hoàn thành xử lý 206 dự án tồn đọng, kéo dài; tiếp nhận hồ sơ của 113 dự án; điều chỉnh 206 trường hợp về thời hạn sử dụng đất 50 năm và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian tới, thành phố tiếp tục xử lý 145 dự án còn lại, hoàn thiện danh mục bổ sung và tham mưu đưa thêm 5 dự án vào diện áp dụng nghị quyết để tiếp tục tháo gỡ.

Bên cạnh đó, theo Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15, thành phố đã tháo gỡ dự án đạt 97,6%, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và tạo cơ sở thực tiễn để tiếp tục triển khai các cơ chế, chính sách mới của Trung ương: Đã hoàn thành 1.313/1.313 trường hợp vi phạm thời hạn sử dụng đất; hoàn thành 16/16 phương án xác định lại giá đất; rà soát 13/13 dự án trên bán đảo Sơn Trà; giải quyết nghĩa vụ tài chính cho 213 nhà đầu tư thứ cấp; hoàn thành kiểm tra 660/669 dự án, khu đất chậm đưa vào sử dụng (98,7%). Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước 181ha đã được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Theo Kết luận số 77-KL/TW, Nghị quyết số 170/2024/QH15, thành phố Đà Nẵng đã tháo gỡ dự án đạt 97,6%, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ các dự án tồn đọng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. (Ảnh: ANH QUÂN)

Theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2026, với chủ đề “Năm phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ chế, chính sách đặc thù, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt 11,0-11,22%, trong đó quý IV tăng 12,8-13,6%. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng quý IV phải tăng 14,0-14,5%. Riêng công nghiệp tăng 11,5-12,0%, xây dựng tăng 25,0-26,0%.

Để đạt được mục tiêu đó, thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung hoàn thiện không gian và điều kiện tiếp nhận dự án công nghiệp. Tiến hành rà soát, đồng bộ phương án phát triển công nghiệp trong quy hoạch thành phố và quy hoạch chung; ưu tiên dự trữ, bảo vệ quỹ đất sản xuất công nghiệp dài hạn; tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng khu-cụm công nghiệp và tạo quỹ đất sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư.

Đồng thời, rà soát hiệu quả sử dụng đất, nâng tỷ lệ lấp đầy tại các khu còn thấp và xử lý các dự án chậm triển khai, sử dụng đất kém hiệu quả; chuyển từ quản lý quỹ đất sang quản trị hiệu quả từng không gian, từng hecta đất công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới, nhất là triển khai các bước tiếp theo của Khu công nghiệp Điện Tiến-VSIP Đà Nẵng.