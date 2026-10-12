Đà Nẵng tập trung giải quyết kiến nghị, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tiếp xúc với cử tri còn có các đại biểu Quốc hội gồm: Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Duy Minh; Đại tá Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an); Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Duy Anh; PGS.TS Trần Mạnh Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần HTV Giải pháp Blockchain.

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu.

Cử tri quan tâm các vấn đề dân sinh, giáo dục

Tại hội nghị, cử tri các xã đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố quan tâm, theo dõi, giám sát và đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân; đặc biệt sớm phê duyệt giá đất tại Khu tái định cư đường Vành đai phía Tây tại xã Hòa Phong (cũ) để người dân có cơ sở hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở.

Đồng thời chỉ đạo rà soát và có lộ trình, thời hạn cụ thể để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại 14 khu dân cư xã Hòa Phong (cũ) đã kéo dài hơn 20 năm.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị thành phố sớm cụ thể hóa chủ trương triển khai Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát huy lợi thế kết nối với cảng Liên Chiểu, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và hệ thống giao thông chiến lược. Việc đẩy nhanh dự án được kỳ vọng tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, dịch vụ và giải quyết việc làm cho người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp xúc cử tri các xã: Hòa Vang, Hòa Tiến và Bà Nà. Ảnh: NGỌC PHÚ

Cử tri cũng kiến nghị thành phố thông tin rõ tiến độ, lộ trình nâng cấp, mở rộng cầu Giăng nhằm tăng khả năng thoát nước, thoát lũ; giải quyết việc hỗ trợ, khôi phục sản xuất đối với diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi các dự án, khắc phục hệ thống thủy lợi và bảo đảm điều kiện canh tác.

Trong lĩnh vực giáo dục, cử tri phản ánh tình trạng thiếu sách giáo khoa tại một số nơi trong năm học 2026 - 2027, đề nghị có giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời. Việc biên soạn sách giáo khoa cần chú trọng tính chính xác, khoa học, thực tiễn, nhất là nội dung lịch sử, địa lý và giáo dục công dân.

Cử tri cũng đề nghị rà soát quy mô trường, lớp sau sắp xếp, bảo đảm chất lượng dạy học, an toàn thực phẩm và điều kiện phục vụ giáo dục; đồng thời hoàn thiện quy định về kỷ luật học sinh theo hướng tăng tính giáo dục, nâng cao trách nhiệm của nhà trường và gia đình.

Đề xuất tiếp tục có chính sách giảm, giãn thuế, phí đối với đối tượng khó khăn; mở rộng tín dụng ưu đãi, minh bạch điều kiện vay vốn; xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là phân bón giả gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư nguồn lực cho y tế cơ sở; hoàn thiện cơ chế, chính sách về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tiền lương, phụ cấp và hỗ trợ cán bộ, người hoạt động không chuyên trách chịu ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức; đầu tư hệ thống đê bao, trạm bơm, quan trắc và cảnh báo sớm thiên tai nhằm chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại.

Cử tri nêu kiến nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc

Về đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tái định cư, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, không để người dân đã được bố trí tái định cư nhưng nhiều năm vẫn chưa hoàn thiện được thủ tục về đất đai, nhà ở.

Đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 14 khu dân cư xã Hòa Phong (cũ) kéo dài hơn 20 năm, đề nghị thành phố rà soát từng khu dân cư, từng nhóm hồ sơ. Trường hợp đủ điều kiện thì phải giải quyết ngay. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Đối với các dự án như Khu thương mại tự do, quốc lộ 14B, cầu Giăng, Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp Hòa Nhơn, Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư để tập trung xử lý.

Đối với lĩnh vực giáo dục, Bí thư Thành ủy đồng tình với kiến nghị của cử tri về việc sắp xếp mạng lưới trường lớp phải phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Các xã Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà có những khu vực dân cư phân tán, khoảng cách đi lại khá xa. Vì vậy, khi sắp xếp trường lớp phải tính kỹ quãng đường đến trường, điều kiện đưa đón học sinh, nhất là các cháu nhỏ.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: NGỌC PHÚ

Về tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách đối với cán bộ và người hoạt động ở cơ sở, Bí thư Thành ủy đề nghị thành phố tiếp tục rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với khối lượng công việc, nhất là những xã có địa bàn rộng, dân cư phân tán; đồng thời, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Riêng kiến nghị sửa đổi khoản 4 Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp nhưng tiếp tục tham gia công tác tại thôn, tổ dân phố, đoàn sẽ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền rà soát, xem xét chính sách phù hợp.

Bí thư Thành ủy đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, phân loại và giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của cử tri.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tiếp thu, tổng hợp, phản ánh tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI và tiếp tục theo dõi việc trả lời, giải quyết.