Hiện các em đang được chăm sóc tại các bệnh viện. (Ảnh: Công an phường cung cấp)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, tại khu vực nhà Rông ở tổ dân phố Tà Lang-Giàn Bí, phường Hải Vân xảy ra vụ nổ.

Vụ việc khiến 5 học sinh, gồm 3 em tiểu học và 2 em trung học cơ sở cùng sinh sống tại tổ dân phố bỏng nặng. Các em học sinh gồm H.A.H (sinh năm 2008), B.T.Q (sinh năm 2016), B.V.T.Đ (sinh năm 2017), Đ.C.T (sinh năm 2013) và H.T.M.H (sinh năm 2017).

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng đưa các em đến bệnh viện cấp cứu, điều trị.

Hiện 2 em đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, 3 em còn lại bị bỏng nặng hơn, được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân có thể do các em học sinh đặt vật liệu, hóa chất gây cháy, nổ trên mạng; sau đó đến bên dưới nhà Rông để chơi gây phát nổ. Tại nhà Rông, đã kiểm tra và ghi nhận một số vật dụng liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.