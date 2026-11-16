Đà Nẵng tập huấn về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Hội nghị phổ biến, cập nhật các cơ chế, chính sách mới được sửa đổi, bổ sung về quản lý và phát triển cụm công nghiệp. Trong đó, trọng tâm là Nghị định 303/2026/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15/9/2026) cùng các thông tư liên quan của Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết Nghị định 303/2026/NĐ-CP đã bổ sung các khái niệm về cụm công nghiệp sinh thái, cụm công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp hỗ trợ, cụm công nghiệp chuyên ngành và cụm công nghiệp làng nghề.

Đây là cơ sở quan trọng để các địa phương định hướng thu hút đầu tư có trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và cộng sinh công nghiệp.

Quy định mới cho phép miễn áp dụng điều kiện về tỷ lệ lấp đầy trên 50% đối với các trường hợp thành lập cụm công nghiệp sinh thái và cụm công nghiệp công nghệ cao.

Đồng thời, quy định mới cắt giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thẩm định tại Sở Công Thương xuống còn 20 ngày làm việc và đẩy mạnh phân cấp quản lý, tiếp nhận hồ sơ về UBND cấp xã.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: MINH LÊ

Văn bản này cũng cụ thể hóa Nghị quyết 198/2025/QH15 của Quốc hội khi quy định bắt buộc phải xác định quỹ đất tối thiểu dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; đồng thời giao UBND cấp tỉnh quy định mức giảm tiền thuê lại đất đối với các đối tượng này.

Cùng với đó, các quy định mới giúp tháo gỡ điểm nghẽn về ngân sách và tài sản công; mở rộng danh mục ngân sách địa phương hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật và không áp dụng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đối với các công trình hạ tầng do ngân sách địa phương hỗ trợ, qua đó xử lý dứt điểm những vướng mắc trong bàn giao tài sản tồn tại nhiều năm qua.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cụm công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức lại không gian sản xuất công nghiệp, tạo mặt bằng phát triển sản xuất, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp đầu tư và mở rộng quy mô. Mô hình này thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật tại một số cụm công nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu; công tác thu hút đầu tư và lấp đầy diện tích đất công nghiệp còn chênh lệch; việc quản lý, vận hành, khai thác hạ tầng kỹ thuật - nhất là hệ thống xử lý nước thải tập trung còn nhiều bất cập cần tháo gỡ.