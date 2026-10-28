Đà Nẵng tập huấn ứng dụng AI trong phân tích tài chính khách sạn

Sáng 28.10, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức khai mạc chương trình tập huấn “Ứng dụng AI trong phân tích tài chính khách sạn”, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng công nghệ vào công tác quản lý, điều hành tại các cơ sở lưu trú du lịch.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, các chuyên gia, giảng viên cùng chủ cơ sở, giám đốc, quản lý, nhân sự phụ trách kế toán, tài chính, kinh doanh và các bộ phận liên quan tại các cơ sở lưu trú, cơ sở đào tạo du lịch trên địa bàn thành phố.

Đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Các đại biểu tham dự tập huấn

Phát biểu tại chương trình, đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, hoạt động du lịch thành phố tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực. Đà Nẵng ước phục vụ khoảng 15,8 triệu lượt khách tại các cơ sở lưu trú du lịch, tăng khoảng 26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 7,7 triệu lượt, khách nội địa hơn 8,1 triệu lượt.

Tổng doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 56,9 nghìn tỉ đồng, tăng khoảng 25%. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Đà Nẵng, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các cơ sở lưu trú, đối với phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, cùng với cơ hội tăng trưởng, các doanh nghiệp lưu trú cũng đứng trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Việc thu hút khách, nâng cao công suất phòng cần đi đôi với quản trị chi phí, tối ưu hóa doanh thu và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng AI, được xem là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức quản trị. Công nghệ này có thể hỗ trợ phân tích dữ liệu tài chính, theo dõi biến động doanh thu và chi phí, dự báo xu hướng kinh doanh, phát hiện những bất cập trong vận hành, qua đó cung cấp thêm cơ sở để nhà quản lý đưa ra quyết định phù hợp.

Chương trình tập huấn có sự hướng dẫn, chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Thị Xuân Dung, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và bà Đặng Bích Thủy, Giám đốc điều hành Khách sạn Công đoàn Thanh Bình, người có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành khách sạn.

Sự kết hợp giữa kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn sẽ góp phần giúp các cơ sở lưu trú du lịch tiếp cận những phương pháp, công cụ AI phù hợp với nhu cầu quản trị tại đơn vị

Nội dung tập huấn tập trung vào các khái niệm, chỉ số cơ bản trong phân tích tài chính khách sạn; an toàn dữ liệu và những lưu ý khi ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính; kinh nghiệm thực tiễn về ứng dụng công nghệ trong quản trị, vận hành doanh nghiệp khách sạn.

Đáng chú ý, các học viên được hướng dẫn thực hành sử dụng AI để phân tích doanh thu, kênh bán và tính mùa vụ; kiểm soát chi phí; xác định điểm hòa vốn; phát hiện những dấu hiệu bất thường và hỗ trợ ra quyết định. Các tình huống thực tế cũng được đưa ra trao đổi, thảo luận nhằm tăng khả năng vận dụng kiến thức vào hoạt động tại từng đơn vị.

Theo đại diện Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, AI không thay thế vai trò và kinh nghiệm của nhà quản lý mà là công cụ hỗ trợ chuyển dữ liệu thành thông tin hữu ích, góp phần nâng cao chất lượng phân tích và hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Để chương trình phát huy hiệu quả, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đề nghị các cơ sở lưu trú chủ động đổi mới tư duy quản trị, lựa chọn công cụ AI phù hợp với quy mô, điều kiện và nhu cầu thực tế; vận dụng kiến thức được trang bị vào phân tích tài chính, quản lý doanh thu, kiểm soát chi phí, tránh chạy theo công nghệ một cách hình thức.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, bảo mật thông tin tài chính và thông tin khách hàng; đồng thời khuyến khích đội ngũ nhân sự chủ động học hỏi, thực hành và chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình ứng dụng công nghệ.

Thời gian tới, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng sẽ tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới phương thức quản lý và ứng dụng công nghệ phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch thành phố.