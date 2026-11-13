Đà Nẵng tập huấn ứng dụng AI, hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành bứt phá doanh số

Chương trình có sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tiễn hoạt động kinh doanh, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả các công cụ công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ.

Chương trình tập huấn “Ứng dụng AI trong kinh doanh lữ hành: Bứt phá doanh số và tối ưu vận hành cho lữ hành Đà Nẵng”

Nội dung tập huấn tập trung vào ba chuyên đề chính gồm: Ứng dụng AI thúc đẩy doanh số, tiết giảm chi phí vận hành; ứng dụng AI trong bán tour và phát triển kinh doanh lữ hành; tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp bằng AI.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Tán Văn Vương cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, du lịch thành phố tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực.

Tổng lượt khách tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 17,08 triệu lượt, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 8,8 triệu lượt, tăng hơn 24,1%; khách nội địa đạt hơn 8,8 triệu lượt, tăng 24,9%. Tổng doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt hơn 62.000 tỉ đồng, tăng hơn 25%.

Thương hiệu và vị thế du lịch Đà Nẵng tiếp tục được khẳng định trên bản đồ du lịch khu vực và quốc tế. Năm 2026, thành phố được bình chọn vào Top 2 điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á, dẫn đầu Top 10 điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất mùa hè và xếp thứ 6 trong Top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ khách quay lại cao nhất.

Đặc biệt, Hội An được vinh danh trong Top 3 thành phố tốt nhất châu Á và Top 4 thành phố tốt nhất thế giới. Các thương hiệu, sản phẩm du lịch của thành phố cũng đạt 13 giải thưởng tại World Travel Awards 2026.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Tán Văn Vương phát biểu tại chương trình

Theo ông Tán Văn Vương, những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, trong đó doanh nghiệp lữ hành giữ vai trò kết nối thị trường, thu hút khách, xây dựng và tổ chức các chương trình du lịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Tuy nhiên, trước sự thay đổi nhanh chóng của thị trường, nhu cầu và hành vi của du khách ngày càng đa dạng, doanh nghiệp lữ hành đang đối mặt với nhiều yêu cầu mới về chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh.

Từ tiếp cận thị trường, tìm kiếm khách hàng, phát triển sản phẩm đến tổ chức bán tour, quản lý chi phí và tối ưu quy trình vận hành, tất cả đều đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, thích ứng với xu hướng công nghệ.

Trong bối cảnh đó, AI đang mở ra nhiều cơ hội ứng dụng thiết thực cho ngành du lịch, không chỉ trong hoạt động tiếp thị, tìm kiếm và chăm sóc khách hàng mà còn hỗ trợ xây dựng sản phẩm, tư vấn bán tour, quản lý dữ liệu và tối ưu quy trình vận hành.

Việc ứng dụng AI phù hợp có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng, tiết giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động. Công nghệ này không thay thế vai trò, kinh nghiệm và khả năng quyết định của nhà quản lý mà đóng vai trò là công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, cung cấp thông tin và nâng cao hiệu quả quản trị.

Các đại biểu tham dự chương trình tập huấn

Để việc ứng dụng AI mang lại hiệu quả thực chất, lãnh đạo Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp lữ hành chủ động đổi mới tư duy quản trị, nhận thức đầy đủ vai trò của chuyển đổi số và AI trong hoạt động kinh doanh; lựa chọn công cụ phù hợp với quy mô, nguồn lực và nhu cầu thực tế của đơn vị.

Đồng thời, doanh nghiệp cần vận dụng kiến thức được tập huấn vào các hoạt động cụ thể như nghiên cứu thị trường, xây dựng nội dung quảng bá, tiếp cận và tư vấn khách hàng, bán tour, chăm sóc khách hàng cũng như tối ưu quy trình vận hành.

Một yêu cầu quan trọng khác là sử dụng AI có trách nhiệm, bảo đảm tính chính xác của dữ liệu, bảo mật thông tin tài chính và thông tin khách hàng; chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ nhân sự, phát huy vai trò của con người trong kiểm soát, đánh giá và đưa ra quyết định đối với các hoạt động có sự hỗ trợ của công nghệ.

“Về phía Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng, chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch, khuyến khích doanh nghiệp chủ động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch”, ông Vương nhấn mạnh.

Báo cáo viên chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, báo cáo viên Nguyễn Nam Hải, đồng sáng lập TripC AI, đã chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và hướng dẫn thực hành về ứng dụng AI trong hoạt động kinh doanh lữ hành, giúp doanh nghiệp tiếp cận các giải pháp công nghệ có khả năng áp dụng vào thực tế.

Thông qua chương trình tập huấn, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp lữ hành sẽ chủ động nghiên cứu, lựa chọn và khai thác hiệu quả các ứng dụng AI vào hoạt động kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả vận hành, chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh trên thị trường.

Đây cũng là một trong những giải pháp góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, hướng đến xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến hiện đại, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.