Đà Nẵng tập huấn tiêu chuẩn về quản lý đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: MINH LÊ

Hội nghị được tổ chức thành 2 lớp, lớp thứ nhất trong ngày 2 và 3/11 và lớp thứ hai trong ngày 4 và 5/11. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo, cán bộ quản lý phụ trách lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, chiến lược, chất lượng, chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu; cán bộ, công chức được phân công tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo và các cá nhân quan tâm.

Tại hội nghị, bà Vũ Hồng Dân, Chuyên gia tư vấn trưởng, Giảng viên chính của Viện Năng suất Việt Nam truyền đạt các nội dung về tiêu chuẩn TCVN ISO 56000:2023. Đây là tiêu chuẩn quốc gia tương đương với bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 56000 về quản lý đổi mới sáng tạo, hướng đến hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động đổi mới một cách có hệ thống, toàn diện và hiệu quả.

Giảng viên và học viên tham dự lớp tập huấn. Ảnh: MINH LÊ

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung: nhận thức về đổi mới sáng tạo và quản lý đổi mới sáng tạo; tổng quan bộ tiêu chuẩn ISO 56000 và cấu trúc ISO 56001; bối cảnh tổ chức và vai trò lãnh đạo; hoạch định mục tiêu, rủi ro và cơ hội đổi mới; nguồn lực hỗ trợ và tổ chức thực hiện; đánh giá kết quả, cải tiến và lộ trình triển khai hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh việc trang bị kiến thức nền tảng, học viên được tiếp cận các phương pháp quản lý sáng kiến, thử nghiệm giả định, đánh giá giá trị đổi mới, xây dựng kế hoạch hành động và lựa chọn sáng kiến thí điểm phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị.

Chương trình cũng bố trí hoạt động trao đổi, hỏi đáp và bài kiểm tra cuối khóa nhằm củng cố kiến thức sau tập huấn.