Đà Nẵng tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân tại phường Bàn Thạch

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân TP Đà Nẵng, chia sẻ nội dung tại lớp tập huấn.

Trong hai ngày 28 và 29/9, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia” năm 2026 dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở. Chương trình tiếp tục hoạt động nghiên cứu thực tế và bế giảng trong ngày 30/9.

Lớp học có sự tham gia của 115 cán bộ Hội Nông dân, gồm chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng và tổ phó đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố, trong đó có Bàn Thạch, Quảng Phú, Thăng Trường, Thăng An, Tam Xuân, Tam Anh, Tam Mỹ, Trà Đốc, Trà Liên, Lãnh Ngọc, Thạnh Bình và Tiên Phước.

115 cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia chương trình tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và nghiên cứu thực tế.

Điểm đáng chú ý của chương trình là nội dung được xây dựng xoay quanh những vấn đề đang đặt ra đối với công tác Hội và đời sống nông dân. Các học viên được tiếp cận kiến thức về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; nâng cao kỹ năng kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia; ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn; đồng thời tìm hiểu các giải pháp hỗ trợ người dân tiếp cận và cải thiện những dịch vụ xã hội cơ bản.

Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở tại Đà Nẵng.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức về phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo chương trình, các chuyên đề được triển khai trong hai ngày 28 và 29/9 với sự tham gia giảng dạy của lãnh đạo, giảng viên Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học cùng cán bộ Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng. Nội dung học tập được kết hợp với trao đổi, thảo luận nhằm giúp cán bộ cơ sở có thêm góc nhìn và phương pháp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Chương trình tập huấn gắn kiến thức chuyên môn với thực tiễn công tác Hội và phong trào nông dân.

Không chỉ dừng ở việc tiếp nhận kiến thức, chương trình còn dành thời gian cho hoạt động nghiên cứu thực tế. Đây là dịp để học viên đối chiếu những nội dung được trao đổi trong lớp với thực tiễn công tác Hội, từ đó chia sẻ kinh nghiệm và tìm cách vận dụng phù hợp vào phong trào nông dân tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở được kỳ vọng tạo thêm nền tảng để triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn phát triển kinh tế nông nghiệp với giảm nghèo bền vững và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, nông dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.