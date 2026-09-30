Đà Nẵng: Tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân tại Bàn Thạch

Cán bộ Hội Nông dân cơ sở tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia tại Bàn Thạch.

Từ ngày 28 đến 30/9, tại Bàn Thạch, Hội Nông dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia” năm 2026 dành cho cán bộ Hội Nông dân cơ sở.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 115 cán bộ Hội Nông dân cơ sở, là Chi hội trưởng, Chi hội phó, Tổ trưởng, Tổ phó đến từ 12 xã, phường. Chương trình được tổ chức nhằm cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình tham gia triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần hỗ trợ giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống của hội viên, nông dân.

Trong chương trình, các học viên được trao đổi nhiều nội dung gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống nông dân. Bốn chuyên đề tập trung vào phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trong nông nghiệp; nâng cao năng lực, kỹ năng kiểm tra, giám sát; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn; hỗ trợ giảm thiểu thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cho nông dân.

Điểm đáng chú ý của lớp tập huấn là việc kết hợp giữa trang bị kiến thức và nghiên cứu thực tế. Qua hoạt động này, học viên có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tìm cách vận dụng những nội dung được tiếp cận vào công tác Hội và phong trào nông dân tại địa phương.

Theo chương trình, ngày 28/9, lớp học khai giảng và triển khai các chuyên đề về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn; kỹ năng kiểm tra, giám sát trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. Ngày 29/9, học viên tiếp tục tìm hiểu về phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trong nông nghiệp và hỗ trợ giảm thiểu thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản cho nông dân.

Ngày 30/9, chương trình dành cho hoạt động nghiên cứu thực tế và bế giảng. Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Nông dân cơ sở được kỳ vọng có thêm kiến thức và kỹ năng để tham gia hiệu quả hơn vào quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, gắn nhiệm vụ công tác Hội với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nông dân trên địa bàn thành phố.