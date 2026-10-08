Đà Nẵng tập huấn Luật Tiếp cận thông tin

Các học viên tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trao đổi những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16, Nghị định số 337/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Thông tư số 126/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.

Hội nghị trao đổi những vấn đề, tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế để có cách hiểu và phương thức thực hiện thống nhất, qua đó tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định.