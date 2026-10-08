Đà Nẵng tập huấn Luật Tiếp cận thông tin
Sáng 8/10, Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 cho đội ngũ lãnh đạo, công chức, viên chức phụ trách cung cấp thông tin tại các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Hội nghị đã nghe báo cáo viên trao đổi những nội dung trọng tâm của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16, Nghị định số 337/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Thông tư số 126/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.
Hội nghị trao đổi những vấn đề, tình huống cụ thể phát sinh trong thực tế để có cách hiểu và phương thức thực hiện thống nhất, qua đó tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm trách nhiệm cung cấp thông tin theo quy định.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/da-nang-tap-huan-luat-tiep-can-thong-tin-3354484.html