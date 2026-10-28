Đà Nẵng tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông

Chiều 28/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng ứng dụng AI trong hoạt động báo chí, truyền thông cho đội ngũ nhà báo, phóng viên và cán bộ phụ trách trang thông tin điện tử, thông tin cơ sở trên địa bàn thành phố.

Hướng dẫn ứng dụng AI vào quy trình sản xuất tin, bài

Tại hội nghị, ông Phạm Tấn Anh Vũ, Trưởng đại diện khu vực phía Nam của Công ty Giải pháp Trí thông minh nhân tạo Việt Nam (VAIS), chuyên gia đào tạo AI, trình bày chuyên đề: “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở: Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành an toàn, hiệu quả”.

Nội dung tập huấn tập trung vào tổng quan ứng dụng AI trong lĩnh vực báo chí, truyền thông; phân tích cơ hội, rủi ro và các nguyên tắc sử dụng công nghệ có trách nhiệm. Các đại biểu cũng được hướng dẫn quy trình sản xuất tin bài và nội dung truyền thông với sự hỗ trợ của AI.

Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh hoạt động báo chí, chương trình đề cập việc ứng dụng AI trong công tác thông tin cơ sở, quản lý trang thông tin điện tử và chuyển đổi dữ liệu thô thành sản phẩm truyền thông hoàn chỉnh.

Thông qua các nội dung hướng dẫn và thực hành, đội ngũ nhà báo, phóng viên và cán bộ thông tin cơ sở có điều kiện tiếp cận những công cụ AI phổ biến, tìm hiểu cách vận dụng phù hợp với đặc thù công việc.

Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nội dung, hỗ trợ công tác biên tập, quản lý và cung cấp thông tin trong môi trường số.

Sử dụng AI an toàn, bảo đảm tính chính xác của thông tin

Bên cạnh những lợi ích trong quá trình sản xuất nội dung, hội nghị nhấn mạnh yêu cầu sử dụng AI an toàn, bảo mật, có kiểm chứng và có trách nhiệm.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, truyền thông và thông tin cơ sở: Từ nhận thức đến kỹ năng thực hành an toàn, hiệu quả”

Trong hoạt động báo chí, AI có thể hỗ trợ nhiều công đoạn, từ xử lý dữ liệu, xây dựng nội dung đến biên tập và sản xuất các sản phẩm truyền thông.

Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cần đi đôi với kiểm chứng thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan và tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu, bản quyền, đạo đức nghề nghiệp.

Việc trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI giúp người làm báo và cán bộ thông tin cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng công nghệ, đồng thời chủ động phòng ngừa các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tham mưu, biên tập, sản xuất và cung cấp thông tin, từng bước đổi mới phương thức hoạt động báo chí, truyền thông trong bối cảnh chuyển đổi số.