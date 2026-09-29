Đà Nẵng: Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chủ quyền biển, đảo

Tham dự tập huấn có hơn 120 đại biểu là đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo tại các sở, ban, ngành, xã, phường; cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Các đại biểu và cán bộ tham dự tập huấn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Những năm qua, công tác thông tin đối ngoại của Thành phố luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và sự phối hợp tích cực của các cơ quan, đơn vị. Công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, thông tin về quyền con người từng bước được triển khai ngày càng chủ động, đồng bộ, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, thông tin, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và TP Đà Nẵng năng động, hội nhập, phát triển đến bạn bè quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Thu Phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên của Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng giới thiệu các chuyên đề: Tình hình Biển Đông thời gian qua và công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo đảm quyền con người trên địa bàn TP Đà Nẵng trong tình hình mới.

Thượng tá Phạm Văn Hùng, Phó chủ nhiệm Chính trị Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng thông tin về tình hình Biển Đông thời gian qua và công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; nêu những khó khăn, vướng mắc; cùng báo cáo viên trao đổi, giải đáp những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh tập huấn.

Tập huấn góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, địa phương, đơn vị và đội ngũ phóng viên các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu của TP Đà Nẵng liên quan đến công tác thông tin đối ngoại và tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Thành phố trong thời gian tới.